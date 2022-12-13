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行程碼下線 春運跨省遊搜索大增12倍 這個目的地最熱門

中國新聞組／北京13日電
中國疫情防控持續放寬，民眾跨省出行，坐火車、搭飛機等不再強制檢查核酸檢測陰性證明和健康碼。圖為湖北省武漢市的市民前往搭火車。（路透）
中國疫情防控持續放寬，民眾跨省出行，坐火車、搭飛機等不再強制檢查核酸檢測陰性證明和健康碼。圖為湖北省武漢市的市民前往搭火車。（路透）

「行程碼」（通信行程卡）13日起的取消通知發出後，跨省市旅遊加大動了起來。中新社引述攜程數據報導，至12日中午，春運期間跨省遊交通、度假的搜索量環比上周同期大增12倍，春運航班熱門出發地前十名為上海、北京、三亞、深圳、成都、廣州、海口、哈爾濱、長春和杭州。

另據北京青年報報導，去哪兒數據顯示，自12月7日以來，春運期間（2023年1月7日-21日）機票預訂量大幅增長，環比一周前增長近8.5倍，熱門目的地TOP10為哈爾濱、三亞、成都、海口、上海、長春、深圳、瀋陽、北京、昆明。此外，春運火車票預約量同樣增長明顯。

隨著預訂量的增加，機票平均支付價格也在持續走高。在疫情前，春運機票價格都是一年當中的高位，熱門航線往往一票難求。去哪兒平台預測，今年不少航線也將恢復疫情前的情況，春運機票預訂高峰提前至火車票開票前，預計價格一周後將維持在高位水平。去哪兒平台查詢顯示，春運期間從北京、上海、杭州等城市飛往三亞、昆明等旅遊城市的經濟艙機票，已接近全價。

另據香港文匯報報導，開貨車有10來年的河南貨車司機張師傅12日正在湖北孝感卸水稻，得知行程卡下線，他說「開車終於不用受冤枉罪了。」中國國家統計局12日公布2022年糧食產量數據的公告，31個省（區、市）夏糧、早稻和秋糧產量的總和達1兆3731億斤（約當6.8億噸），比上年增加74億斤，增長0.5%，創下新高。張師傅充滿期待，「糧食豐收了，往後路也好跑了，一切都會好起來的。」

澎湃新聞12日發表評論文章稱，近三年來，行程卡協助民眾安全出行，在「追陽溯陽」、排查風險、有序推動復工復產等方面發揮重要作用，調節、平衡統籌疫情防控和社會經濟發展。文章表示，行程卡「應需而生，適時而終，既符合疫情防控的形勢變化，也順應了個人信息保護和便民出行的具體要求」。

中國國家統計局12月12日發布關於2022年糧食產量數據的公告，31個省（區、市...
中國國家統計局12月12日發布關於2022年糧食產量數據的公告，31個省（區、市）夏糧、早稻和秋糧產量的總和達1兆3731億斤，創下新高。(中通社)

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