北京疫情快速蔓延 發燒就診者一周暴增16倍

圖為11日北京居民在藥房外排隊買藥。美聯社

北京 COVID-19疫情 快速蔓延中，昨天全市發燒門診就診患者2.2萬人次，是一周前的16倍。當局並在今天投放2500萬抗原檢測 試劑。儘管如此，官方要求要大力推進復工，不設置到崗率上限。

綜合人民網等媒體報導，北京今天的疫情防控新聞發布會上，北京市衛健委副主任李昂說，新政策公布後，大量感染者選擇居家康復，全市在院診斷COVID-19感染者數量及核酸檢測數量均呈下降趨勢，同時，發燒門診就診量和流感樣病例數明顯攀升，120急救呼叫量急劇增長。

11日，全市發熱門診就診患者2.2萬人次，是一周前的16倍。120急救電話呼入量急劇增加，9日達到高峰，24小時呼入量3.1萬次，達到常態時的6倍，其中有8成是諮詢和重複撥打，要車電話約占2成，要車電話中涉疫人員非急危重症轉運需求持續升高。為了因應這種情況，北京急救中心已擴容120調度指揮系統。

報導指出，從病毒傳播的速度和波及的範圍上看，當前北京市疫情快速擴散蔓延的趨勢仍然存在。

北京市政府新聞發言人徐和建則在新聞發布會上表示，當前要把推進復工復產放在突出位置，按照「應復盡復、願復必復、願到盡到」原則，各區政府或主管部門不應設置復工復產審批，不應因疫情設置到崗率上限。

發布會上，北京市藥監局副局長王厚廷說，在全國內調配貨源，協調北京防控藥品生產企業與經營企業藥店對接，開通綠色通道，打通藥品供應最後一公里。北京在12日單次投放2500萬新冠抗原檢測試劑。