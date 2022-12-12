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買買買+逛逛逛 中國防疫鬆綁 多地出招振經濟

中國新聞組／北京12日電
遊客10日進入北京故宮博物院，不再查驗核酸證明和健康碼。（中新社）
遊客10日進入北京故宮博物院，不再查驗核酸證明和健康碼。（中新社）

優化疫情防控「新十條」公布後，各地政府紛將穩經濟工作提上日程。12月以來，海南、廣東、福建、四川等地迅速採取行動，派發新一輪消費券、啟動購物節、城市景區重新開放，鼓勵民眾「買買買+逛逛逛」。此外，北上廣等機場旅客出行需求趨旺。其中，北京首都、大興兩機場航班呈現梯式上漲趨勢，航班日架次將於近期達2019年歷史同期日架次的70%。

央視新聞報導，海南近日正式啟動「海南離島免稅跨年狂歡季」，活動到2023年正月十五結束，新春不打烊，打造「天天有活動、周周有優惠、月月有主題」的海南離島免稅跨年狂歡季活動。

廣州則藉發放政府消費券激發消費活力。從12月8日20時至12月19日24時，廣州政府分三輪不間斷發放消費券共計3000萬元。派發的消費券涵蓋輕茶餐飲、超市、電商、正餐住宿、百貨五大類，面值從10元（人民幣，下同，約1.4美元）至100元不等。

武漢市也從12月8日開始發放「樂購武漢」家電家具消費券，投放總金額1000萬元，設置50元、100元、300元三種面額，消費金額分別達到滿500元、1000元、3000元可觸發消費券的使用。

冬季旅遊方面，四川推出「億元」文旅專項消費券發放，獎補旅行社、「門票買一送一」等8項優惠政策。冰雪、溫泉、 陽光三張冬遊四川名片閃亮登場，正式掀起冬遊四川熱潮。

在三亞，現在正值旅遊高峰期，隨著海南防疫措施的調整放寬，遊客們紛至沓來。在三亞市一家星級酒店可以看到，很多遊客都是採取線上的方式來購買酒店及景點優惠套票，再根據自身情況挑選時間進行線下兌現，本次防疫措施的調整，讓「囤旅遊」這種預售模式，迎來了一波集中兌換「熱潮」。

另據香港文匯報報導，北京市民李先生感慨，機場人多了，核酸也撤了，真的夢回2019年。據飛常準民航看板數據，本月以來，中國國內航班量從不足3000班次提升至4000班次以上，相比今年11月底的航班量增長63.73%；提升最明顯的是廣州、鄭州、烏魯木齊機場。

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