控出行軌跡2年 中國通信行程卡12.13起下線 網友憂喜參半

多地核酸採樣服務調整，願檢盡檢人群自費單人單管，不再混採。（取材自澎湃新聞）

為優化新冠肺炎疫情防控，中國信息通信研究院昨宣布，「通信行程卡」服務自明日起下線，「通信行程卡」短信、網頁、微信 小程序、支付寶小程序、 APP等查詢渠道將同步下線。這意味著記錄中國民眾出行軌跡近兩年的「行程碼」自此走入歷史。此外，核酸採檢也將由較普遍的混管改為單人單檢，但改為單人單檢後將是自願自費。

來源：YouTube

綜合媒體報導，中國信息通信研究院今天透過微信公眾號發布公告稱，為深入貫徹黨中央、國務院 關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施，科學精準做好防控工作的決策部署，根據國務院聯防聯控機制綜合組有關要求，12月13日0時起，正式下線「通信行程卡」服務。「通信行程卡」短信、網頁、微信小程序、支付寶小程序、 APP等查詢渠道將同步下線。

「行程卡」功能於2020年2月推出，用戶輸入手機號即可查詢14天內到訪地。行程卡功能隨後有過多次變化。2021年1月起，不再對包含中高風險區域的地市名稱標記為紅色；2022年6月，取消「星號」標記；根據「新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）」，7月8日起，「通信行程卡」查詢結果的覆蓋時間範圍由「14天」調整為「7 天」。

「通信行程卡」服務明日起下線，這意味一度掌控民眾出行軌跡的行程碼將成為歷史，對此，中國網友憂喜參半：有人說：「可算下線了！」、「好，再也別見了！」、「繼續下線場所碼就更好了」，還有人問：「健康碼什麼時候下線？」

不過，官方在還没充分準備的情况下突然完全放開，也讓不少網友感到很害怕，因為官媒此前一直渲染西方國家放開後代價巨大。

此外，連日來，包括福建、廣東、河南、江蘇等多地發出的通告顯示，常態化便民核酸採樣點採取自願自費、單人單管，不再有混採的選項，以防止出現陽性後，「追陽」將給市民帶來不便和困擾。單人單管的檢測 全部為自願自費，根據各地公告不同，費用在人民幣12.5元至16元（約1.8至2.3美元）之間。

另據新浪新聞報導，曾參與核酸檢測工作的北京樸石醫學檢驗實驗室有限公司被北京市房山勞動仲裁委員會公告為「已無財產可供執行」，瀕臨破產，或將是第一家倒閉的核酸檢測企業。