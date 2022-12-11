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「科研女神」顏寧 任深圳醫學科學院

中國新聞組／上海11日電
著名結構生物學家、美國國家科學院外籍院士顏寧宣布，即將從普林斯頓大學辭職，回中國協助創建深圳醫學科學院。（取材自澎湃新聞）
著名結構生物學家、美國國家科學院外籍院士顏寧宣布，即將從普林斯頓大學辭職，回中國協助創建深圳醫學科學院。（取材自澎湃新聞）

被稱為「科研女神」的著名結構生物學家、美國國家科學院外籍院士顏寧，11月1日宣布，即將從普林斯頓大學辭職，回中國協助創建深圳醫學科學院。12月10日，深圳醫學科學院（籌）揭牌，顏寧被聘為院長，她在致辭中表示，將腳踏實地、敢為人先，努力把深圳醫學科學院打造成立足深圳、引領灣區、輻射全國、有國際影響力的生物醫藥人才培養和科學研究、轉化創新基地。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，對標美國NIH（國立衛生研究院）的深圳醫學科學院不定編制，不定級別，實行社會化用人制度，將按照全新機制的要求，主要建設「四平台一智庫」，力爭到本世紀中葉成為全球著名醫學研究機構。

顏寧曾表示，「經過了過去幾十年的積累，現在的我終於比較有信心主動的進入到了第三個階段，那就是去打造一方平台，去支持更多優秀的學者，應對人類面對的各種健康威脅，挑戰生物醫學的難題，做出真正原創性的突破，回饋社會。而就在此時，深圳向我伸出了橄欖枝，簡直是一拍即合，我又一次強烈感受到了那種向著夢想努力的興奮和愉悅」。

據了解，深圳醫學科學院（籌）主要承擔深圳醫學科學院的各項籌備及項目推進工作。深圳醫學科學院以探索鼓勵源頭創新的新機制、引進與培養高水平人才為重要使命，主要職能包括科學研究、教育交流、創新孵化、政策諮詢等。

醫學 灣區 教育

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