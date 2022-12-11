南京大屠殺又見新史料…親歷者手稿「難民回憶錄」公開

《難民回憶錄》內頁。（取材自揚子晚報）

南京大學文學院圖書館 一名工作人員2021年在館藏中，意外發現一本抗戰勝利後由「吳雁秋」所寫的「難民回憶錄」，這本不到2萬字的手稿，記錄作者七個半月的流離失所，和他所親歷的南京大屠殺細節；他曾任「保長」的身分，使得這份手稿同時也是侵華日軍罪行的官方紀錄。「難民回憶錄」內容近日首度公開，為南京大屠殺再添史料新證。

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紫牛新聞報導，《文學研究》期刊2022年10月版，刊發了學術論文《<難民回憶錄>的文史價值芻議》，對南京大屠殺親歷者吳雁秋的回憶錄手稿進行了評析，這也是珍本《難民回憶錄》的首度公開。

《難民回憶錄》手稿共1萬9137字，全文手書，含封面封底僅33頁，以日記的形式記載了1937年8月15日至1938年3月24日期間，作者吳雁秋一家人南京——六合——南京流亡的經過。最後署「雁秋記廿七年三月於五間廳住宅」。可見作者安頓下來旋即進行了回憶錄的寫作，當屬南京大屠殺史料中較早的一份一手資料。

這本《難民回憶錄》是論文作者黃靜2021年在南大文學院圖書館特藏庫中發現的。黃靜是該館工作人員，打算對特藏庫的資料目錄數字化，看到這本薄薄的線裝冊子，油紙封面寫著：「難民回憶錄 雁秋記 民國廿七年八月立」，才發現它是南京大屠殺中某個親歷者手書的一部個人逃難史。

手稿書寫工整，雖然記錄日期偶有誤差，但無論是對那段慘絕人寰的歷史情狀的描摹，還是對時局社會的分析，對設立難民區的前因後果，以及對鄉村匪患、船票飛漲等時事世風的記錄等，都詳實記錄，提供了許多可貴的歷史細節。

黃靜表示：「舉個例子，《難民回憶錄》裡，「幸」字用了32處，最特殊的一處是，『所幸內人在鄉間產生一女，出世即亡，否則多一累贅』。表層看是意圖表達『慶幸』，但讀者反而更加同情於作者的言外悲涼之情。」