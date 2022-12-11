專家：中國疫情高峰1個月內到來 整體度過需半年時間

中國即將面對來勢洶洶的新冠病毒衝擊，圖為廣州民眾6日帶著小朋友前往接種新冠疫苗。（中通社）

中國放鬆防疫後，官方公布的感染人數不增反減，中國國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，由現在起陽性有基礎疾病的病人會逐漸增多，醫護人員要做好思想準備，只要熬過最近的一個月，下個月整個壓力就會逐步降低。

張文宏11日接受一財網訪問表示，中國本次疫情 的高峰可能會在一個月內到來，要整體渡過本次疫情，可能需要3至6個月時間。醫護人員要做好在此期間感染Omicron 的準備，但需要做的是大家不要同時感染，而是有節奏地慢慢感染，並保護所有脆弱人群，以防止醫療資源出現巨大擠兌。

他表示，今天所做的並不是懼怕病毒，而是希望內地能在醫院很好應對的基礎上，使所有脆弱人群得到很好的保護，「時間點不太遠，也就是一個月時間，我們的高峰就到了。而總的時間點可能是3到6個月，我們就可以渡過這次疫情」。

張文宏指出，目前有足夠的床位收治病人，重要的是能減少員工感染，「要減緩感染的時間節點，這是非常重要的，能使科室可以正常運轉」。

張文宏表示，今日應對疫情，與武漢時期和「上海保衛戰」時期已經完全不同。即使不在醫院感染，在街外吃飯時也會被感染，甚至會被家人感染。由於現時已不做常規的核酸檢測，因此感染速度會非常快，社區感染的可能性會更大。

他提到，Omicron 第一波疫情時，香港因為疫苗 注射率太低，80歲以上的人只有7%接種疫苗，導致病死率較高。惟現時上海對長者，特別是養老院已作出保護，市民亦要多加留意家中長者的狀況，除了打疫苗，探望長者時應戴上N95口罩，長者近幾個星期應盡量少出門。

張文宏說，台灣最近有過萬人因感染新冠死亡，但大多數人都有基礎疾病，且主要是70歲以上，死亡率最高是80至90歲的人士。因此，門診要多加注意60歲以上的病人，即使缺氧情況不明顯，也一定要做氧飽和度監測，並詳細追問其他症狀，才不會遺漏重症病人。