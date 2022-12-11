中新十條發布後／民眾搶買藥 連偏方黃桃罐頭也斷貨

民眾買不到藥，轉而搶買偏方黃桃罐頭。（取材自新黃河）

中國「新十條」鬆綁疫情防控政策，反而掀起全民囤藥運動。近日大批民眾湧向藥局 、醫院診所買藥、求藥，北京 、廣州等多地藥店的退燒藥、消炎藥、止咳藥已賣光，有人冒寒風在發熱門診排隊7小時才拿到藥，病情還加重了。買藥潮還蔓延到香港 ，當地「必理痛」已嚴重缺貨。有專家稱，這波搶藥潮源自政策變動，市場供應調整不及，呼籲政府加大藥物儲備。

7日「新十條」出台後迄今，退燒感冒類藥物購買難在社交平台引發熱議。經濟觀察者網報導，近日北京多家藥店，退燒藥、消炎藥、止咳藥均銷售一空，部分醫院也面臨缺藥。

對於北京藥物緊張情況，北京市藥監局6日曾表示，每日投放市場的「連花清瘟」顆粒和膠囊共40萬盒，倡導市民無需盲目「囤藥」。但從當地到處排隊實際情況看，並非如此。

廣州、武漢、重慶等多城市也有不同程度的購藥難問題。廣州海珠區、天河區、越秀區、荔灣區等多個藥店的抗原、連花清瘟、布洛芬和美林最為緊俏；主要原因是廠家供應能力有限。

武漢大學人民醫院呼吸內科主任醫師余昌平分析，過去三年購買退熱、止咳、抗感染、治療咽乾咽痛等「四類藥品」需實名登記，很多藥店儲備較少，如今不再需要實名登記信息，藥局備藥不及，「未來可能會有一段時間的缺藥期」。他呼籲相關政策應鼓勵加大四類藥物的供應能力。

自由亞洲電台報導，這股搶藥潮也蔓延到香港，當地藥房「必理痛」已嚴重缺貨，部分連鎖個人護理店更規定每人限購5盒。

對於買不到藥怎麼辦，北京佑安醫院感染綜合科主任醫師、北京小湯山方艙醫院醫療專家李侗前天接受央視訪問時表示，那就多受點罪，多休息、多喝水可自癒，「年輕人完全可以扛得過來」。

買不到藥的現象，也使得中國坊間出現許多偏方。新黃河報導，被稱為北方「藥神」的黃桃罐頭近日已賣斷貨。儘管廠商闢謠稱黃桃罐頭無藥效，不用搶買，民眾及網民仍回懟「你根本不懂」，就是要買，黃桃罐頭甚至比一些感冒藥更加難搶。