我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：中國疫情高峰1個月內到來 整體度過需半年時間

普亭再暗示不排除先用核武 北約憂俄烏戰爭變歐洲大戰

中新十條發布後／民眾搶買藥 連偏方黃桃罐頭也斷貨

中國新聞組／北京11日電
民眾買不到藥，轉而搶買偏方黃桃罐頭。（取材自新黃河）
民眾買不到藥，轉而搶買偏方黃桃罐頭。（取材自新黃河）

中國「新十條」鬆綁疫情防控政策，反而掀起全民囤藥運動。近日大批民眾湧向藥局、醫院診所買藥、求藥，北京、廣州等多地藥店的退燒藥、消炎藥、止咳藥已賣光，有人冒寒風在發熱門診排隊7小時才拿到藥，病情還加重了。買藥潮還蔓延到香港，當地「必理痛」已嚴重缺貨。有專家稱，這波搶藥潮源自政策變動，市場供應調整不及，呼籲政府加大藥物儲備。

7日「新十條」出台後迄今，退燒感冒類藥物購買難在社交平台引發熱議。經濟觀察者網報導，近日北京多家藥店，退燒藥、消炎藥、止咳藥均銷售一空，部分醫院也面臨缺藥。

對於北京藥物緊張情況，北京市藥監局6日曾表示，每日投放市場的「連花清瘟」顆粒和膠囊共40萬盒，倡導市民無需盲目「囤藥」。但從當地到處排隊實際情況看，並非如此。

廣州、武漢、重慶等多城市也有不同程度的購藥難問題。廣州海珠區、天河區、越秀區、荔灣區等多個藥店的抗原、連花清瘟、布洛芬和美林最為緊俏；主要原因是廠家供應能力有限。

武漢大學人民醫院呼吸內科主任醫師余昌平分析，過去三年購買退熱、止咳、抗感染、治療咽乾咽痛等「四類藥品」需實名登記，很多藥店儲備較少，如今不再需要實名登記信息，藥局備藥不及，「未來可能會有一段時間的缺藥期」。他呼籲相關政策應鼓勵加大四類藥物的供應能力。 

自由亞洲電台報導，這股搶藥潮也蔓延到香港，當地藥房「必理痛」已嚴重缺貨，部分連鎖個人護理店更規定每人限購5盒。

對於買不到藥怎麼辦，北京佑安醫院感染綜合科主任醫師、北京小湯山方艙醫院醫療專家李侗前天接受央視訪問時表示，那就多受點罪，多休息、多喝水可自癒，「年輕人完全可以扛得過來」。

買不到藥的現象，也使得中國坊間出現許多偏方。新黃河報導，被稱為北方「藥神」的黃桃罐頭近日已賣斷貨。儘管廠商闢謠稱黃桃罐頭無藥效，不用搶買，民眾及網民仍回懟「你根本不懂」，就是要買，黃桃罐頭甚至比一些感冒藥更加難搶。

北京 香港 藥局

上一則

晶片禁令效應 美半導體廠在中大裁員

延伸閱讀

2天吃24顆 安徽老人狂嗑連花清瘟 稱涼涼的很舒服

2天吃24顆 安徽老人狂嗑連花清瘟 稱涼涼的很舒服
劉兆玄 北京會尹力、劉結一 提產業鏈合作

劉兆玄 北京會尹力、劉結一 提產業鏈合作
國美電器欠債欠薪 公司失序 傳近百名員工「占領」北京總部

國美電器欠債欠薪 公司失序 傳近百名員工「占領」北京總部
兩岸企業家峰會 聚焦電動、自駕車

兩岸企業家峰會 聚焦電動、自駕車

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘。(路透)

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

2022-12-08 10:15
品玩報導，特斯拉CEO伊隆馬斯克（Elon Musk）決定任命朱曉彤為特斯拉全球CEO。(美聯社)

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

2022-12-07 15:49
阿里巴巴創辦人馬雲據稱已在日本東京居住了近六個月。（路透）

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

2022-12-07 06:00
蔡文浩身穿一襲深棗紅的連衣裙，和父親蔡國強、母親吳紅虹一同現身。(取材自Le Bal des Débutantes官網）

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

2022-12-08 10:00
中國早前將過多資源投注在大規模核酸檢測與封控，恐難以應對日後一旦爆發的新冠疫情。圖為廣州市荔灣區一處核酸檢測點。中新社

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

2022-12-03 10:24
胡胡在「歐洲之翼」服務期間工作照。 （取材自上游新聞）

旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取

2022-12-06 06:00

超人氣

更多 >
開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元

開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元
伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」

伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」
美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨

美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨
世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？
再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室

再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室