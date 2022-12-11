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成都入境傳5+0 北京篩陽不用上報

記者陳政錄／北京11日電

中國入境防疫隔離要求，在上月放寬為「5天集中隔離加3天居家隔離」後，據台商社群、香港人社團和微博等社交平台網友分享訊息顯示，成都前晚已改為「5+0」，各隔離酒店緊急通知入境人員，隔離滿5天即可自由搭乘任何交通工具離開。

另外，北京市多個社區宣布，自行用快篩檢測為陽性者即在家隔離，不用上報；接獲核酸混檢異常簡訊通知者，更可自行選擇是否加做單管核酸。

上述措施未由北京市政府透過發布新聞稿或防疫記者會宣布，而是由最基層的社區居委會（或村委會），透過公告及微信群組向轄區內各小區物業及住戶轉達。

據台商社群「台商太太新天地」微信公眾號昨發文指稱，9日晚間9時左右，成都各隔離酒店陸續通知，入境人員本應隔離8天「5+3」的，即刻起隔離滿5天即可解隔離。

在此之前，原本入境人員隔離滿5天，可選擇繼續留在酒店完成後3天隔離，若要回住所「居家隔離」的話，得閉環轉運。但如今不只省去這後3天，也可以自由搭乘任何交通工具離開。

不過文章也表示，根據台商群友回報，在成都解除隔離後，若返回的居住地在其他城市，規定就不盡相同，有回到無錫的人說沒受到限制，但有回深圳的仍被要求繼續遵守3天居家隔離。

此外，一個香港人社團及微博等社交平台上，也有人分享和討論這個話題，表示他本月7日入境大陸時，就收到只須隔離5天的通知等，認為離全面放開不遠了。

但除了成都以外，目前上海、北京、廈門等地的隔離酒店，仍維持「5+3」隔離規定，並沒有新的通知。

在返回北京的台灣人隔離群組中，都沒有收到類似成都的鬆綁通知，北京當局也尚未下發官方文件，是否同步到全中國仍有待觀察。

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