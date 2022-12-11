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中新十條發布後／民眾搶看病 自認發燒「病患」增3倍

中國新聞組／北京11日電
醫院擠滿求診的人。（視頻截圖）
醫院擠滿求診的人。（視頻截圖）

中國近日掀起「全民買藥」運動致藥房裡退燒藥、連花清瘟等藥品大缺貨，不少買不到藥的民眾轉而湧進醫院、診所求診，造成多地醫院診所的發燒門診擠滿自述出現發燒等症狀的「患者」，人潮是平日的3倍，結果是醫院診所的相關藥品也隨之耗盡，四川達州市就有30家診所因此被迫暫時停診。

中國多地發熱門診近日人滿為患。以北京為例，有自稱抗原陽性的民眾在北京朝陽、東城、西城等區多家醫院發熱門診前大排長隊超過五小時，因為他們所在社區及周邊藥店買不到退燒藥，只好前來發熱門診求藥。由於時值12月寒冬，部分體弱的人在長時間排隊後甚至出現嘔吐症狀。

微博近日則瘋傳發燒症狀等病人擠滿診所及醫院的視頻及相片。界面新聞報導稱，網上流傳一張四川省達州市一家診所內，10多個市民圍坐一邊打點滴，一邊取暖及玩手機的照片。達州市多家診所醫師表示，網傳圖片情況屬實，並指近日達內有發燒、咳嗽症狀的人大量增加，導致病人嚴重聚集。

通川區另一位診所醫師表示，從幾天前開始，發燒、咳嗽類病人逐漸增加，「平時每天就30、40人，現在每天70、80人，有時能達到上百人」，是平日的3倍。患者主要症狀是發燒、頭暈、喉嚨痛等，與感冒症狀類似。儘管向患者解釋一般3至5天症狀能緩解，但老百姓仍堅持領藥並要求打針，但當地官方要求停止對病人打針、點滴，主要是防止病人聚集，減少感染。

這位醫師稱，一刀切禁止診所給患者打針、點滴並不合理，有些孩子高燒不退，光靠藥物退燒效果不佳，去醫院又可能因為沒有核酸陰性證明，或醫院沒有床位得不到治療。醫師只能給患者開抗病毒類藥物，但近日求診人數急增，許多診所的藥物很快耗盡，重新採購藥物又遲遲無法到貨，診所被迫關門停診。當地9日就約有30家診所停診。

另由於入院不需核酸陰性證明，發熱門診就診人數比平時增加約3倍，達州市多家醫院發熱門診床位也緊張。達川區人民醫院發熱門診一位人士稱，連花清瘟膠囊也已告罄。

「新十條」發布後，有報導指出，北京等地民眾紛紛反映，染疫的親朋戚友人數飆升，有人感染也沒上報。大批民眾因看不到醫師，紛紛撥打120急救熱線，造成呼叫量激增。

據報導，北京120急救熱線日常呼叫量約為五千，而近期120每日的呼叫量已高達3萬多，遠遠超出了承接能力，急救電話的接聽資源和急救車調派資源也十分緊張，導致一些急危重症患者在呼叫120尋求緊急幫助時，遇到困難。

在四川達州市某診所，發熱病人扎堆圍爐輸液。（取材自微博）
在四川達州市某診所，發熱病人扎堆圍爐輸液。（取材自微博）

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