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送上門隔離？上海男尋核酸點 誤入方艙被隔離5天 網友圍觀

中國新聞組／北京12日電
寶鑫在方艙內直播生活。（取材自上觀新聞）
寶鑫在方艙內直播生活。（取材自上觀新聞）

一位名為「你的八倍鏡（碎嘴）」視頻博主，近日在短視頻的「吐槽」自己「誤打誤撞」待了5天的方艙的「奇幻」經歷，引起了網友圍觀。

上觀新聞報導，23歲的「你的八倍鏡（碎嘴）」是一名電商從業者寶鑫（化名），他講述了自己的奇特經歷：他3日下班導航到核酸點，卻誤入了隔離點，成為了「送上門」的隔離人員。有人質疑這篇內容是否是作者為「博眼球」而虛構的，也有人被視頻博主無奈又發噱的經歷吸引，不斷「催更」新視頻。

報導說，12月3日晚，他下班後想著需要做個核酸，就在微信「隨申辦」小程序裡搜索附近的核酸檢測點，沒想到走進萬榮路小柵欄後一條50米小通道，走出了幾個「大白」說「這裡是方艙，他想著趕緊離開。但屋裡出來的幾個「大白」把他攔下，說他已經進入了污染區，需要留下隔離。他打了防疫辦、街道的電話，得到的結論都是…需要進方艙隔離。

「當時我也沒有再掙扎了，做了第一次核酸後正式「收編」入方艙了。」那一晚他就發布了第一個視頻「關於我做個核酸，誤闖到了方艙，喜提五天隔離」。這個視頻一下就「炸」了，大家都在留言區調侃、安慰他。他看了這些話，忽然不那麼難受了。

接下來的幾天，他每天都會策劃幾個簡單的小主題給大家錄方艙裡的生活。比如方艙裡的飯、在方艙裡怎麼洗頭。大家調侃挺多的點，就是他進方艙時穿的這件白色毛衣。因身邊沒有任何換洗的衣服，後來毛衣邊角都出現了深藍色的污垢。

最近網友們給他取了一個綽號，叫做方艙博主，同事後來也開始打趣喊他「阿方」。他想傳遞的，不過是苦中作樂的狀態：人在這樣的環境下，也是可以過得開心的。

12月7日，有「大白」通知他，他所在的街道已經在安排把他轉運回家的事情，12月8日可以「出關」。雖然在剛誤闖進來時有些不甘心，但他就想明白了這件事：既然我已經進入了病毒的污染區，那把我留在方艙，是對別人也是對自己負責。

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