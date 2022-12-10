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中國疫情大爆發 黃桃罐頭被傳可抗病毒也被屯貨

中國疫情大爆發 黃桃罐頭被傳可抗病毒也被屯貨

記者陳言喬／即時報導
中國的黃桃罐頭也被屯貨，聲稱可以緩解新冠病情，但專家稱可能還會加劇病情。（取材自微博）
中國的黃桃罐頭也被屯貨，聲稱可以緩解新冠病情，但專家稱可能還會加劇病情。（取材自微博）

中國鬆綁防疫後，各種感冒藥和抗病毒的藥物如「連花清瘟」膠囊都售罄，現在連黃桃罐頭也有人屯積，稱可緩解病痛，但醫學專家與廠家都認為「黃桃罐頭」像是安慰劑無法解決病痛甚至會加重咳嗽。

人民日報健康用戶端報導，近來黃桃罐頭也被屯貨，不少人傳出它具有抗病毒功效。但多位專家表示，黃桃罐頭營養豐富，可提振食欲，但更像是甜蜜的「安慰劑」，無法緩解疾病症狀。尤其是咳嗽時不要食用，可能會加重症狀。

解放軍總醫院第八醫學中心營養科主任左小霞說，黃桃本身富含多種營養物質。黃桃裡含有維生素C、維生素B族，β胡蘿蔔素、番茄紅素等，對於促進新陳代謝，提高免疫力有一定的好處；黃桃裡含的鋅、硒礦物質元素，要比別的桃子多，另外，黃桃所含的鉀元素比較多，鉀是會讓人心情愉悅的一種元素。

適量的黃桃還有助於補充能量、提振食欲。她說：黃桃含有較多糖分，能夠快速給機體補充能量，恢復一些體力。而且黃桃富含膳食纖維，尤其果膠的成分比較多，可以促進腸蠕動，潤腸通便；黃桃裡所含的檸檬酸，蘋果酸等，可以在胃口不好的時候刺激食欲，讓人能吃一些東西。

不過，黃桃罐頭並非真的是發燒的特效藥，它就像你壓力大時吃下的蛋糕、暴飲的奶茶一樣，更多是一種甜蜜的安慰劑。山西醫科大學第二醫院呼吸與危重症醫學科副主任高曉玲提醒，食用水果不能替代藥物治療，如果確診新冠，一定要科學使用藥物進行治療。

尤其在出現咳嗽症狀時，食用黃桃罐頭這樣的甜食會加重咳嗽。一方面是因為甜食可直接刺激咽喉部位的神經，反射性地引起咳嗽，使咳嗽加重；另一方面是因為糖會刺激咽喉黏膜，導致咽喉部分泌物增加，加之糖的黏性較大，使分泌物更加黏稠，從而導致痰液不易咳出，並加重咳嗽。還有咳嗽如果是呼吸道感染引起的症狀，甜食中的糖分會導致細菌大量滋生繁殖，所以會加重咳嗽。

一黃桃罐頭廠家也發文稱，黃桃罐頭本身沒有任何藥效作用，呼籲大家理性囤貨，不要盲目跟從。

醫學 解放軍 防疫

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