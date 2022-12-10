中恐臨疫情海嘯 當局令醫院接診陽性、方艙醫院升級

中國鬆綁防疫措施後，北京民眾上街搶購退燒藥、快篩試劑，而醫院的發燒門診也人滿為患。圖為醫院發燒門診前一位長者躺在擔架上。（美聯社）

中國近期鬆綁防疫 措施，近日多地發燒患者擠爆醫院，引發民眾恐懼。香港 大學生物醫學學院教授金冬雁昨表示，如果不是準備得好，在冬季情況下放寬政策，中國疫情出現「海嘯式爆發」可能性大；中國現在最重要的目標是「保醫院、保長者」。國家衛健委憂心重症暴增，已要求所有醫院接診核酸陽性患者，並把方艙醫院升級為亞定點醫院。

中國自放寬防疫管制後，每天通報新增新冠病例漸降。國家衛健委官網通報，9日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例新增本土確診病例3034例、本土無症狀感染者10551例。均較8日統計略降。

不過中央社報導，新增染疫數漸減，推特等社群網站卻廣傳湖北武漢、四川達州、河北石家莊甚至首都北京市當地醫院相繼出現排隊求診人龍，並擠滿發燒病患者的視頻和照片，部分網民質疑當局突然放寬管制，可能導致感染蔓延。也有網民稱這些病患並非因出現新冠症狀就診，而是封控期間無法正常就醫積壓的患者，解封後大量湧入醫院所致。

對此，國家衛健委醫政司司長焦雅輝昨天在國務院聯防聯控機制新聞發布會上回應指出，衛健委已採取一系列措施解決。包括二級以上醫院等發熱門診要應設盡設，應開盡開；要求發熱門診盡可能增加發熱診室的數量；所有發熱居民可直接自行前往醫療機構發熱門診就診。

對於中國推出優化防疫新十條後的放鬆防控措施，金冬雁昨在香港電台節目中強調，中國現在最重要的目標是「保醫院、保長者」。如果不用做核酸檢測 便能進入醫院，將很容易發生院內感染，屆時恐「保不住門診」。

華爾街日報報導，公共衛生專家預期，中國放鬆「動態清零」政策可能會迎來一波感染潮。有專家預測，在未來幾周和幾個月，中國80％至90％的人可能會受感染。

中國官方則把重點放在醫療資源調配，焦雅輝昨表示，目前重症醫療床位有13.81萬張，接近每10萬人10張的水準；已指導各地按照城市的人口規模，把方艙醫院升級改造成亞定點醫院，使其具備一定治療功能，按照床位10％比例改造監護床位。

所謂亞定點醫院，就是在方艙醫院的基礎上，使其具備一定的治療功能。「所有這些擴容和改造工作，要求各地務必在12月底之前完成」。