模仿卡達王子 女星金晨戴頭巾掀波 回應：人類何必為難人類？

因為曬出照片，模仿本屆世界盃在網路走紅的「卡達小王子」，演員金晨陷入爭議風波。（取材自瀟湘晨報）

因為曬照模仿本屆世界盃 在中國網路走紅的「卡達小王子」，演員金晨近日陷入爭議風波。迫於輿論壓力，金晨後來刪除照片，她次日再度發文，不過並不是道歉，而是責怪起網友，再次激化輿情爭議。金晨發文表示：「人類何必為難人類？除非… 」這一言論一出，立馬又引來熱議。有網友直言，「這個『除非』後面的省略號『意味深長』 ，這樣的回應還不如閉嘴的好。」

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，網友之所以給出非議，並不是因為金晨本人不漂亮，或者是因為她模仿得不夠像，而是因為在中東地區，卡達王子的頭巾裝扮只限於男性，而女性在公共場合是不能如此穿著打扮的。

照片中，金晨戴著白頭巾做出誇張的表情，不少網友指出，有許多中東國家女性一直在為摘掉頭紗而畢生鬥爭，而金晨這番打扮，看似無心，其實無意中傷害很多中東地區的女性。

照網友的猜測，金晨這次本來只是想展示自己趣味的一面，順便蹭一下卡達王子的熱度，不料卻遭到極大的反噬，讓所有人都沒有預料到這個結果。

報導說，金晨雖不是卡達人，作為一個自由人，自然是想怎麼穿就怎麼穿，且此前她也玩過很多「模仿秀」的遊戲，只不過這一次金晨的模仿，確實有不妥之處。既然已經知道網友指責的癥結所在，那麼一個簡單的道歉，其實也足以平息風波，但金晨選擇「話裡藏話」的方式反擊，自然更讓網友心有不平。有網友點評表示，「雖說沒有惡意，但作為公眾人物，還是應該注意影響，謹言慎行才是最好。」