中國2022十大網路流行語 栓Q、冤種上榜

某段視頻記錄一位車主和擺攤大媽因車位發生爭吵的過程。視頻中，大媽一邊跺腳、一邊用手做擊劍動作，同時大喊「退！退！退！」，成了網路流行語。（視頻截圖）

上海「語言文字周報」編輯部近日發布2022年「十大網路流行語」與「十大網路熱議語」兩份榜單。除「做核酸」、「網課」、「卡塔爾（卡達）世界盃」等強勢入榜，「XX刺客」、「栓Q」、「嘴替」、「PUA」、「冤種」等也在列。這些年度熱詞不乏諷刺、反用、戲謔和調侃的意味，也折射出疫情 下，最敏感最細微的社會變化與生活趣味。

據大公報報導，今年的「十大網路流行語」榜單如下(第一名至第十名)：

栓Q，源於一抖音用戶在2022年2月的一條宣傳廣西遇龍河竹筏漂流小視頻的末尾所說的「Thank you」。「我真的會謝」創造伊始就用來表達吐槽而不是感謝。

PUA，是「Pick-up Artist」（搭訕藝術家）的簡稱，如今在網路語境中泛指人際關係中通過洗腦、打壓對另一方進行情感、思想控制的行為。一段網路採訪視頻中，受訪者因口誤將「PUA」說成了「CPU」，網友們開始玩哏。

冤種，網友用來形容自己或者身邊親友，包含一種親切憨厚的感覺，來化解生活中「啞巴吃黃連，有苦說不出」的不快經歷，還可表達又好笑又心疼的複雜情感。

小鎮做題家，指那些「出身小城，埋頭苦讀，擅長應試，但缺乏一定視野和資源的青年學子」。

團長，疫情防控期間，有一群人不畏風險，無償組織團購和分發生活物資，被居民們親切地稱為「團長」。

退！退！退！某段網路視頻記錄了一位車主和擺攤大媽因車位發生爭吵。大媽面對質問，一邊跺腳一邊用手做擊劍動作，同時大喊「退！退！退！」。

嘴替，即「嘴巴的替代」，指能夠代替廣大網友表達心聲的人。

一種很新的XX，用於調侃某些不可思議的事物、超出常規的行為。

服了你個老六，「服了你個老六」是遊戲玩家常用的一句吐槽。遊戲對戰時通常是「五對五」，但有些人在其隊友拚殺時躲在暗處，以陰險狡詐方式取勝，被稱為「老六」。

XX刺客 ，指一些外表普通、未明碼標價的高價商品，像刺客具隱藏性，在結帳時以遠超預期的價格突然「刺」消費者一劍，如「雪糕刺客」等。