2天吃24顆 安徽老人狂嗑連花清瘟 稱涼涼的很舒服

奶奶對爺爺進行批評教育。（取材自九派新聞）

安徽阜陽一名老人兩天吃掉24顆連花清瘟膠囊，稱涼涼的很舒服，家人稱已對其批評教育 。

來源：YouTube

九派新聞報導，視頻中，一位奶奶坐在桌子旁對爺爺破口大罵：「那是藥，怎麼沒把你吃死。」而爺爺坐在椅子上淡定的看手機 。

孫女表示，爺爺今年67歲。大約六天前，家人用醫保 卡在當地藥店買了十盒連花清瘟膠囊，十盒連花清瘟顆粒，及布洛芬等藥物。連花清瘟膠囊15元（人民幣，下同，約2.15美元）一盒，連花清瘟顆粒35元一盒。

據報導，在買藥回來不到兩天的時間裡，十盒連花清瘟膠囊就少了一盒。詢問後，家人發現少的一盒被爺爺吃了。孫女稱，一盒連花清瘟膠囊內一共有24顆藥，「爺爺沒事兒就吃兩個，還說吃了之後涼涼的，舒服。」

藥店工作人員表示，連花清瘟本就可以用於預防和治療病毒性感冒，成分主要是中藥。由於藥是涼性的，有些人吃多了可能會拉肚子，「如果沒有什麼症狀，不需要去醫院檢查，平時可以多喝點水，促進代謝。另外，如果自身沒有頭痛、發熱、咳嗽等症狀，還是要謹慎用藥。」

報導稱，孫女表示，他們一開始買藥的目的也是為了防範病毒，沒想到爺爺提前吃了。奶奶發現後把爺爺罵了一頓，媽媽也叮囑爺爺不能亂吃藥。