鬆綁憂染疫 中國出現囤藥清單 民眾：1樣來1盒

中國防疫鬆綁，北京一家藥房外，民眾排隊購買藥品。（記者陳政錄／攝影）

近期，中國多地出現搶購退燒藥，甚至出現「囤藥清單」。不少市民買藥像進貨，退燒藥「一樣來一盒」；服藥時吃了連花清瘟，又吃布洛芬等，醫師提醒疊加用藥有風險，恐傷肝腎等器官。市場監管總局也對哄抬連花清瘟價格進行查處，人民日報評哄抬涉疫物資價格是「往槍口上撞」，須嚴查嚴懲。

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綜合媒體報導，各大藥店在售的退燒藥主要有非甾體類抗炎藥和含有退燒藥成分的複方製劑，如布洛芬、對乙酰氨基酚、散列通、感康等。重慶市渝中區時代天街旁的一家藥店裡，不時有人進來購買退熱類藥物。一位男士拿出手機 裡寫著「退燒藥推薦」的字樣的片向藥房工作人員說，「我要兩盒布洛芬，兩盒散列通，一盒感康，一盒泰諾。」藥房工作人員勸不用買那麼多，但對方只是搖了搖頭，「萬一哪個不頂用呢？就換個試一下。」

這家藥房的工作人員何穎介紹，最近一段時間，像這名男子一樣前來購買退熱藥物的人不少，「每天都有幾個，和進貨一樣，有的還直接給我們看網友推薦，說一樣來一盒。」

北京 中醫藥大學第三附屬醫院呼吸科主任崔紅生教授表示，西藥退燒藥與中藥感冒藥盡量不要同服。比如吃了連花清瘟、金花清感、宣肺敗毒顆粒等藥物，就不用再額外服用布洛芬或對乙酰氨基酚了，因為這些中成藥本身就有退熱的功效。

另外，針對部分藥品等涉疫物資價格波動情況，市場監管總局以電商平台為階段重點核查。初步發現涉嫌哄抬價格的線上藥房，已轉相關省份市場監管部門立案查處。