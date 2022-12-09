中旅遊新規：景區與娛樂場所不再查驗健康碼與陰性證明

中國文旅部宣布新版的防控指南，其中刪除景區等諸多場所查驗核酸陰性證明與健康碼規定。圖為居庸關長城。（取材自「明十三陵」微信公眾號）

新冠疫情 的防控持續鬆動，中國文旅部9日發布新的規定（防控指南），提出除對導遊上團前核驗健康碼 外，相關指南均不再要求提供核酸檢測 陰性證明、查驗健康碼、開展落地檢。

據中國文化旅遊部9日印發的多項「新冠肺炎疫情防控工作指南」，涉及旅遊景區，旅行社、上網營業場所、娛樂場所、劇院、公共圖書館、文化館等空間。

其中不少指南都已經明確刪除前一版指南規定的健康碼、核酸陰性證明等進入要求。例如新版「旅遊景區疫情防控措施指南」，刪除了11月舊版的相關規定用語，包含「應對進入景區的所有人員進行體溫檢測，查驗健康碼和72小時內核酸檢測陰性證明，體溫、健康碼和核酸檢測結果正常者方可進入」等。

而如公共圖書館與文化館的新版防控指南，則明確提到「科學合理控制入場人員數量，做好入場人員測溫工作，可不查驗核酸檢測陰性證明和健康碼」。

此外，隨著疫情管控持續放鬆，中國鐵路運輸也有明顯增長。據人民網消息，國鐵集團9日指出，12月8日開行旅客列車4,609列、發送旅客290萬人，分別較7日增加141列、26萬人。9日計畫開行旅客列車5,023列，預計發送旅客350萬人。

上述數據顯示，短短2日之內，單日就增加了86萬鐵路客運運輸人次。國鐵集團稱，各地鐵路部門根據旅客出行需求，迅速訂定恢復旅客列車開行計畫，鐵路客流呈現明顯回升態勢。