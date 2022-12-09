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四川古村建民宿 散點設計獲聯合國大獎

中國新聞組／北京9日電
幸福古村中的幸福嶺民宿。（取材自眉山發布）
幸福古村中的幸福嶺民宿。（取材自眉山發布）

聯合國人居署官網公布的「2022亞洲都市景觀獎」獲獎名單中，四川丹棱幸福古村幸福嶺項目名列獲獎名單首位。得知自己設計的項目榮獲國際級大獎，項目總設計師劉衛兵非常興奮，「幸福嶺項目能榮獲此項國際級大獎，彰顯了國際社會對幸福嶺生態可持續發展探索的高度肯定」。

丹棱幸福古村裡的幸福水車。（取材自眉山發布）
丹棱幸福古村裡的幸福水車。（取材自眉山發布）

紅星新聞報導，據介紹，「亞洲都市景觀獎」由聯合國人居署亞太辦事處、亞洲人居環境協會、福岡亞洲都市研究所、亞洲景觀設計學會四家國際機構共同創設，旨在為城市科學發展、都市景觀環境治理、都市景觀規劃實施提供經驗和指導，促進都市景觀的改善，對具有突出貢獻、深遠影響的都市景觀進行表彰、獎勵。該國際性大獎自2010年創設，已連續舉辦13屆，所有申請項目必須經過所屬國家相關機構的初審、覆審，最終提交到終審評議才能獲得入圍資格。

幸福嶺生態民宿聚落項目位於幸福古村核心區，總投資7500萬元（人民幣，約1077萬美元），占地面積約21畝，建築面積約5300平方米，綠地面積約7700平方米，建築密度27%，綠地率55%，項目規劃建設17棟建築、2棟附屬用房，主要由接待區、餐飲會議區、民宿區三大功能區組成，9個院落共33個間客房。目前，該項目已全面竣工投入試運營。

丹棱幸福古村。（取材自眉山發布）
丹棱幸福古村。（取材自眉山發布）

劉衛兵介紹，幸福嶺在設計上，不是仿造古村，也不是刻意創新出奇，而是立足「天人合一」的生態環境，吸取當地傳統智慧，遵循原有區域的山地肌理，建築體量秉承古村「散、小、巧」的特徵，聚散有度、隨地賦形，以最佳的「散點」布局，爭取良好的日照和最大的空氣置換率，營造出適合當地地理氣候的生態民宿聚落。

幸福古村中的幸福嶺民宿。（取材自重慶吃喝玩樂排行榜）
幸福古村中的幸福嶺民宿。（取材自重慶吃喝玩樂排行榜）

民宿 聯合國 投資

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