四川古村建民宿 散點設計獲聯合國大獎

幸福古村中的幸福嶺民宿。（取材自眉山發布）

聯合國 人居署官網公布的「2022亞洲都市景觀獎」獲獎名單中，四川丹棱幸福古村幸福嶺項目名列獲獎名單首位。得知自己設計的項目榮獲國際級大獎，項目總設計師劉衛兵非常興奮，「幸福嶺項目能榮獲此項國際級大獎，彰顯了國際社會對幸福嶺生態可持續發展探索的高度肯定」。

丹棱幸福古村裡的幸福水車。（取材自眉山發布）

紅星新聞報導，據介紹，「亞洲都市景觀獎」由聯合國人居署亞太辦事處、亞洲人居環境協會、福岡亞洲都市研究所、亞洲景觀設計學會四家國際機構共同創設，旨在為城市科學發展、都市景觀環境治理、都市景觀規劃實施提供經驗和指導，促進都市景觀的改善，對具有突出貢獻、深遠影響的都市景觀進行表彰、獎勵。該國際性大獎自2010年創設，已連續舉辦13屆，所有申請項目必須經過所屬國家相關機構的初審、覆審，最終提交到終審評議才能獲得入圍資格。

幸福嶺生態民宿 聚落項目位於幸福古村核心區，總投資 7500萬元（人民幣，約1077萬美元），占地面積約21畝，建築面積約5300平方米，綠地面積約7700平方米，建築密度27%，綠地率55%，項目規劃建設17棟建築、2棟附屬用房，主要由接待區、餐飲會議區、民宿區三大功能區組成，9個院落共33個間客房。目前，該項目已全面竣工投入試運營。

丹棱幸福古村。（取材自眉山發布）