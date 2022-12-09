我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美元鈔票首度出現2位女性簽名 明年初開始流通

費城66年前男童箱屍案有了大突破 警靠DNA查出身分

成都小學挖回500斤土 泥塑長江全景

中國新聞組／北京9日電
（取材自紅星新聞）
（取材自紅星新聞）

四川成都錦江區東蜀華育小學的師生，為了興趣學習成果，把近500斤泥土拉進教室，以泥塑的形式重現長江。在校園內實現了「從雪山走來，向東海奔去」的風采和氣概。

紅星新聞報導，東蜀華育小學有一間大課間，是學生展示自己的舞台。上周的校園公共展示時間，六年級一班決定，在大課間展示他們的興趣學習成果——長江。

但問題是，長江全長6000多公里，橫跨三級地形，還有那麽多支流蜿蜒，如何展示更為直觀呢？28名同學在和老師商量之後，決定用泥土重塑長江原景。

師生們共同動手，從農莊拉回了近500斤泥土，從一級階梯到二級階梯再到三級階梯，搬磚、抬泥，從海拔6621米的唐古拉山脈開始，自西向東，一路重現青藏高原、橫斷山脈、雲貴高原、四川盆地、重慶嶺谷、江漢平原等地形地貌，將6000多公里的長江，濃縮成了一個5米的泥塑作品。

組織此次活動的劉老師說，長江地形複雜多樣，流域面積廣闊，涉及城市眾多。但這些複雜的知識，對小學六年級的學生來說，其實難度並不小。因此，希望通過實踐讓孩子們更深刻地感知長江為何被譽為中國母親河。

泥塑中，同學們連西高東低的中國地形也生動還原了出來。劉老師說，在上地理課的時候，就講到了一級階梯，二級階梯等地形地貌。孩子們在做長江泥塑的時候，自西向東，哪些是高原，哪些是山地，哪些是平原，他們已經有概念了。當然，在這個過程中，美術老師也會輔助孩子們，比如下面墊石頭來擡高地形，用以表現山脈。

（取材自紅星新聞）
（取材自紅星新聞）

上一則

港疫監縮至5天 社交距離不放寬 專家：無助救市

下一則

李克強：疫情防控優化調整 經濟增速將持續回升

延伸閱讀

吐舌廣場舞學企鵝走路 「哈哈」大笑被指擾民

吐舌廣場舞學企鵝走路 「哈哈」大笑被指擾民
「圍爐煮茶」火了 中國年輕人冬日消費新趨勢

「圍爐煮茶」火了 中國年輕人冬日消費新趨勢
與中國政府有關 成都駭客組織盜走美紓困金2000萬

與中國政府有關 成都駭客組織盜走美紓困金2000萬
風向變了 環時：多地競相層層減碼 網友：比賽解封速度

風向變了 環時：多地競相層層減碼 網友：比賽解封速度

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘。(路透)

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

2022-12-08 10:15
品玩報導，特斯拉CEO伊隆馬斯克（Elon Musk）決定任命朱曉彤為特斯拉全球CEO。(美聯社)

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

2022-12-07 15:49
阿里巴巴創辦人馬雲據稱已在日本東京居住了近六個月。（路透）

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

2022-12-07 06:00
極少曝光的江澤民夫人王冶坪坐輪椅參與告別式。(取材自央視)

94歲王冶坪坐輪椅悲送江澤民最後一程 習近平夫婦慰問

2022-12-01 22:05
女網紅「微小微」於機場過邊境時，護照被被當場剪掉，在直播時委屈痛哭。（取材自微博）

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

2022-12-01 08:00
中國早前將過多資源投注在大規模核酸檢測與封控，恐難以應對日後一旦爆發的新冠疫情。圖為廣州市荔灣區一處核酸檢測點。中新社

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

2022-12-03 10:24

超人氣

更多 >
華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施
席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消

席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消
影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣

影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣
巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？
這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有

這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有