成都小學挖回500斤土 泥塑長江全景

（取材自紅星新聞）

四川成都錦江區東蜀華育小學的師生，為了興趣學習成果，把近500斤泥土拉進教室，以泥塑的形式重現長江。在校園內實現了「從雪山走來，向東海奔去」的風采和氣概。

紅星新聞報導，東蜀華育小學有一間大課間，是學生展示自己的舞台。上周的校園公共展示時間，六年級一班決定，在大課間展示他們的興趣學習成果——長江。

但問題是，長江全長6000多公里，橫跨三級地形，還有那麽多支流蜿蜒，如何展示更為直觀呢？28名同學在和老師商量之後，決定用泥土重塑長江原景。

師生們共同動手，從農莊拉回了近500斤泥土，從一級階梯到二級階梯再到三級階梯，搬磚、抬泥，從海拔6621米的唐古拉山脈開始，自西向東，一路重現青藏高原、橫斷山脈、雲貴高原、四川盆地、重慶嶺谷、江漢平原等地形地貌，將6000多公里的長江，濃縮成了一個5米的泥塑作品。

組織此次活動的劉老師說，長江地形複雜多樣，流域面積廣闊，涉及城市眾多。但這些複雜的知識，對小學六年級的學生來說，其實難度並不小。因此，希望通過實踐讓孩子們更深刻地感知長江為何被譽為中國母親河。