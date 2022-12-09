「藍朋友」成男朋友…川震「鐵腿女」戀上消防員 37萬網友祝福

消防員小李（左）單腿下跪給牛鈺（右）遞上假肢。（取材自紫牛新聞）

「這有一個甜甜的故事請查收！」四川汶川地震 倖存女孩牛鈺日前在社交媒體上發了一個短視頻，公布自己與消防員男友小李的戀愛喜訊，兩天引來37萬網友祝福，大讚「藍朋友變成男朋友」，「藍朋友」是中國民眾對消防員的代稱。

來源：YouTube

紫牛新聞報導，今年25歲的牛鈺，14年前在川震在廢墟中埋了三天三夜，雖活了下來但失去右腿裝上假肢，被稱「鐵腿女」；今年7月，牛鈺在戶外拍攝時假肢意外被卡，一名消防員前來相助，在幾個月相處之後，結為情侶。

牛鈺是一名擁有百萬粉絲的短視頻博主和平面攝影 師。今年7月的某一天，牛鈺和朋友一起去公園拍視頻，一不小心踩空，假肢陷進了石樁的縫隙裡。無奈之下牛鈺打電話求助了消防，幾名消防員及時趕到，把石樁撬開後取出了假肢，其中一名消防員小李單腿下跪把假肢遞給了坐在地上的牛鈺，並關切地詢問需不需要幫忙安裝。

汶川地震時牛鈺被救出的照片。（取材自紫牛新聞）

牛鈺說：「我當時和他聊了幾句，感覺他特別熱心，眼睛也很好看，就開玩笑說，能不能留個聯繫方式，下次卡住還可以找你。沒想到他老實地和我說了一句『你打119就行』，我當時被他逗笑了，對他印象挺深的。」

不久後，成都消防邀請牛鈺參加一場直播，「沒想到我又和消防員小李見面了。直播時我和網友們聊了些對生命的看法，以及這些年我如何坦然穿上假肢走在大街上，與自己和解，樂觀生活的故事。…直播結束後小李對我說，『我覺得妳真的挺勇敢的』」。

那次活動後兩人交換聯繫方式，牛鈺會與小李分享一些日常瑣事，熟悉後更約出來一起玩。

11月初，有一天牛鈺因為工作原因心情差，加上重感冒，整個人狀態很不好，「他在安慰我的過程裡向我表白了，我們就正式開始談戀愛了。」牛鈺滿是甜蜜地說：「當年在汶川地震中救出我的人也穿著搶險救援服，沒想到14年後，我再次求助了消防員，他不但幫助我，還開啟了一段緣分。」

牛鈺認為，兩人最終會走到一起的主因是「對生命感悟相似」。她說：「我經歷了地震，對生命有獨特的感受。他是消防員，要面臨的危險挺多的，所以他和我一樣，都格外尊重生命、珍愛生命。」

牛鈺樂觀而治癒的笑容感染了很多人。（取材自紫牛新聞）

與小李相戀後，牛鈺偶爾會擔心自己會影響對方，兩人上街時也有人會盯著看，但小李會毫不猶豫地牽起她的手，大方接受別人的目光。「他總和我說，他覺得我經歷了這麽多，還能在大眾面前坦然地露出假肢，熱愛生活，堅強勇敢，很值得被愛。」小李的堅定，讓牛鈺有了底氣。