鄭州上門核酸檢 要價598元 網譏：核酸公司之前掙兩塊錢太憋屈了

鄭州出現上門核酸檢測的服務，民眾可以不用在街上排隊做核酸，圖為示意圖，青海西寧的外賣小哥進行核酸檢測。(中新社)

中國近期放寬防疫措施，與此同時，上門服務的核酸檢測 行業在鄭州 悄然火起來了。然而，不管是個人或團體核酸檢測，價格都不菲，最高更可達每人598元。

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頂端新聞報導，一些互聯網平台就推出了這樣的業務。比如「阿里健康核酸檢測」端，選擇核酸檢測上門採樣服務，鄭州區域就會彈出谷子益護、松鼠快檢、樂薦快檢三家服務企業。

彈窗顯示，超過2萬人在使用，但價格不菲，還需要提前一天預約下單，並等待6至12小時、12至24小時不等。價格亦會隨之變化，如單人檢測在220至258元之間；團體上門檢測，每家庭3人套餐需要600元、5人套餐需要675元，商務套餐30人團體需要2640元，50人套餐需要4350元，100人團體需要8500元。

想要上門核酸檢測，需要提前一天預約下單，出單等待時間有6-12小時、12-24小時不等。等待時間不同，價格也有變化。

但這些還只是平台優惠後的價格，如果在公眾號上下單會更貴。比如，松鼠快檢官方公眾號的價格，單人在268元至328元之間，每人次328的核酸檢測報告給中英文報告。想要當日上門服務，這個價格就會翻倍。

當日上門採樣、次日出報告的價格為每人598元，遠高過提前一天預約、次日採集的價格。內容包含每人次16元的單人單管檢驗費用，其它皆為服務費用，包含耗材費用、人員費用、車輛費用等。另外，一些較遠的地區，還可能會根據距離加收路程服務費。

據報導，其實上門核酸檢測服務並非新業務，更多以上門團體核酸檢測辦法服務於學校、疫情期間閉環工作型企業，當中不乏華測檢測、金域醫學 等上市企業身影。不過一些地方已進行規範，甚至出手叫停。

網友對此留言，「不免費核酸了，那就走市場經濟，人家收多少錢，管得著嗎」、「這才是市場經濟，誰愛做誰付錢」、「核酸企業終於可以大賺特賺了。之前掙的兩塊錢太憋屈了」、「收費越高，越有VIP的感覺」、「有個東西叫抗原自測」。