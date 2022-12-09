爛攤子… 核酸檢測公司首傳破產 「核酸造富時代結束」

國務院 7日公布的優化疫情防控「新10條」提到全員核酸取消，並可根據防疫需要開展抗原檢測 。這一條政策讓兩個行業的待遇反轉。在民眾的搶購下，抗原檢測試劑盒出現「一盒難求」的現況，電商平台皆顯示缺貨，而核酸檢測公司也傳出破產消息，昭示著「核酸造富時代結束」。

投資家報導，近日一名男子向北京房山勞動仲裁委提交報告，指控樸石醫學 欠薪6萬2600元人民幣(約8984美元)，卻得到樸石醫學已經沒有可供執行的財產的回覆。樸石醫學成為第一間破產的核酸公司。

衛健委數據顯示，2020年3月底，中國具備核酸檢測能力的機構只有2000多家，到了2022年3月底，核酸檢測機構數量達到1.24萬家，翻了六倍以上。

樸石醫學原始業務並非醫學測試，創辦人周明強找演員扮演創始團隊並高薪招工，以虛假背景拉抬公司聲勢，再以低價競爭拿下北京房山地區核酸檢測工作。最終以「未將樣本檢測完畢，就出具陰性報告」，被依涉嫌妨害傳染病防治罪，立案偵查。

今年不少省分進行了一波核酸大排查發現，市面上有250多家機構存在問題，其中不乏上市公司龍頭，包括華大基因、迪安診斷、蘭衛醫學、凱普生物等。受政策調整影響，全國多地核酸採樣、核酸檢測實驗室改造等採購項目宣布終止或者暫停。

另據觀察者網報導，新的防疫政策帶火了抗原試劑盒的銷售。自查自測成為了防禦疫情的主要手段，許多消費者表示，在家裡多備些抗原試劑盒，才比較安心，大量搶購也造成抗原「一盒難求」的短期現象。目前，抗原檢測試劑盒在平台售價是五到七元不等。

中泰證券數據分析顯示，中國新冠抗原自檢試劑盒市場單月規模有望達到280億元，再結合居民、企業有儲備習慣的情況，新冠抗原檢測產品採購需求單月或達560億元，年需求將達到6000億元。

國務院聯防聯控機制綜合組8日發布通知」，除有自主抗原檢測需求人員之外，抗原檢測還適用於兩類人群：一是人員密集場所的人員（大型企業、工地、大學等），二是居家老年人和養老機構中的老年人，每周應開展兩次抗原檢測。