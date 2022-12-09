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防疫爛尾樓… 各地搶建方艙醫院恐淪擺設

中國新聞組／北京9日電
官方7日宣布優化防疫新10條，方艙醫院恐淪為爛尾工程。圖為日前重慶加快寸灘方艙醫院建設。(中新社)
官方7日宣布優化防疫新10條，方艙醫院恐淪為爛尾工程。圖為日前重慶加快寸灘方艙醫院建設。(中新社)

中國官方昨日公布優化疫情防控的「新十條」措施，大幅鬆綁防疫措施，但新十條中並未提到方艙醫院，各地仍在搶建的方艙建設很可能迅速叫停，變成爛尾工程，已蓋好的方艙，未來用途也受質疑。

綜合媒體報導，由於方艙是中國清零政策的標誌性產物之一，日前山東還耗資200多億元人民幣(約28.7億美元)趕建興建永久性方艙醫院，月初北京南苑機場也大規模建設方艙醫院，廣州市南沙區上月以15天工期，興建完成占地萬頃，可容納逾8萬張床位的方艙醫院。

各地興建方艙，當初為了配合執行清零，但現在與政策在方向上是矛盾的。

報導指出，根據防疫新十條，對於無症狀和輕症都允許居家隔離，之前收治確診病患、強制隔離的方艙將淪為擺設，各地方艙建設很可能就此喊卡。

央廣報導，由於方艙床位多，社群媒體日前也接連傳出地方政府以威逼利誘等手段拉人填艙，以爭搶當局按人數核發的補助款，網路上甚至流傳，每拉一人入艙，可得3500元，導致胡亂抓人的亂象四起。在防疫執行上的各種矛盾、錯亂、荒謬，仍是層出不窮。

另根據第一財經報導，從50多份地方政府方艙隔離專項債項目文件來看，疫情期間方艙醫院、隔離點基本沒有收入來源，收益多數來自於非疫情期間的租賃收入等。不少地方在報告中提出，將方艙醫院、隔離點等租給醫院運營，醫院按年上繳固定租金；有的地方提出將方艙醫院、隔離點在非疫情期間，當作賓館、辦公樓、商店門面、倉庫等對外出租取得收入。有的提出租給養老機構、高校。有的地方提出將項目作為國際博覽中心出租取得收入等。

針對方艙政策，不少微博網民批評，過去一旦發現陽性確診就送進方艙的做法根本荒唐：「原來根本無需方艙，無需花錢隔離」「之前去方艙沒必要，建方艙多餘了」、「又是方艙又是隔離，其實大部分人居家就可以。再看看接二連三的政策，簡直讓人不敢相信，多麼的諷刺。」

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