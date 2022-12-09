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防疫新10條撤檢查點、撕健康碼 但出門難變「搶藥難」

中國新聞組／北京9日電
拆除北京的一個核酸採樣點。(Getty Images)
拆除北京的一個核酸採樣點。(Getty Images)

國務院7日發布的優化防疫新10條列明，出入一般場所、乘搭公共交通工具不再查驗健康碼。各地為了響應要求，撕掉張貼了近三年的健康碼海報，讓健康碼時代走入歷史。交通運輸部8日也要求公路及航道、船閘防疫檢查點「應撤盡撤」。當局邁大步開放反而令民眾掀起囤藥、口罩風潮，衛健委提醒大眾，居家隔離沒症狀是不需治療的。

來源：YouTube

交通運輸部通知指出，要確保交通物流暢通，配合檢查點「應撤盡撤」，不得隨意限制車船通行。不得以疫情防控為由擅自關停高速公路服務區、港口碼頭、鐵路車站、航空機場和郵政快遞分撥中心。嚴禁擅自阻斷或關閉高速公路、普通公路、航道船閘。

文件亦要求優化核酸檢測查驗措施。對通過道路水路客運、公交、出租車（網約車）跨區域出行乘客不再查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，配合屬地聯防聯控機制取消落地檢。

國家衛健委發言人米鋒8日在國務院聯防聯控機制新聞發布會則提醒大眾，Omicron傳播速度快，但絕大多數患者屬輕症或無症狀，並提醒居家隔離時應自我監測健康，有症狀則對症治療。

由於大幅放寬檢疫規定，中國專家示警可能有九成的人會感染，造成大批民眾搶囤藥、囤口罩，民眾生活也從出門難變成「搶藥難」。 

德國之聲報導，防疫新十條出台後，「告別健康碼」成為中國社交媒體平台微博的最熱話題，大多數中國民眾對於放鬆防疫政策表示歡迎，但也有民眾感到猝不及防。

安徽合肥地鐵站清潔人員用盡全身解數撕掉「安康碼」。（取材自微博）
安徽合肥地鐵站清潔人員用盡全身解數撕掉「安康碼」。（取材自微博）

有微博用戶寫道：「現在的心情就真的很複雜，感到解脫的同時又覺得悵然若失，好像什麼都變了但又什麼都沒變。」亦有人稱，「好像突然之間一聲令下，我們的生活就會被按下快進鍵，這讓過去三年裡生命的消逝顯得更為荒唐」。

香港大學生物醫學學院教授金冬雁指出，新十條的發布是積極的，不過當前有些地方的步子已經超過新十條，有些地方仍處於嚴格封控的狀態，各地步調差異大，難達成統一。金冬雁警告，即便放寬防疫措施，對新冠疫情的長期監測也不能放棄，同時應該有對應的疫情應急預案。

亞洲總經顧問機構負責人瓊斯認為，中國的新十條似乎是倉促之舉，「中國沒有為這一步做任何準備」。老年人低落的新冠疫苗接種率、重症病房床位不足，是中國面臨的主要挑戰。

陝西西安亦跟隨最新防疫政策。（取材自微博）
陝西西安亦跟隨最新防疫政策。（取材自微博）

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