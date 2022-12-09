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李克強：疫情防控優化調整 經濟增速將持續回升

記者陳政錄、葉文義／綜合報導
國務院總理李克強表示，隨著疫情防控優化調整措施的落實，中國的經濟增速將會持續回升。(中新社)
國務院總理李克強表示，隨著疫情防控優化調整措施的落實，中國的經濟增速將會持續回升。(中新社)

中國國務院總理李克強8日在安徽黃山，會見來出席第七次「1+6」圓桌對話會的世界銀行行長馬爾帕斯、國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃和世界貿易組織秘書長伊維拉。李克強表示，隨著疫情防控優化調整措施的落實，中國的經濟增速將會持續回升。另外，江蘇無錫近日發文鼓勵「外擺經濟」，以提升城市商業氣氛、促進消費。

據央視報導，李克強8日分別會見了三人。對於近期中國的疫情防控措施調整，他說，中國實現穩就業穩物價、穩住了宏觀經濟大盤，經濟運行保持在合理區間，這在疫情衝擊背景下實屬不易。

李克強表示，中方根據疫情形勢變化，公布了進一步優化落實防控的十條措施。隨著優化調整措施的落實，中國經濟增速將會持續回升。中方將更好統籌疫情防控和經濟社會發展，守護人民生命安全，維護好正常生產生活秩序。

李克強說，中方願進一步深化和世銀的合作，共同應對世界經濟面臨的複雜問題。他表示，中方致力於打造市場化法治化國際化營商環境，歡迎各國企業擴大對華投資合作。

李克強還提到，中國是全球經濟治理的參與者、維護者、建設者。中國持續推進高水平對外開放，願和包括IMF在內的各方加強宏觀政策協調，應對債務、氣候變化等全球性挑戰。將保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，這將有利於維護國際產業鏈供應鏈的穩定。

至於國際貿易，李克強表示，中方堅定支持以世貿組織為核心的多邊貿易體制。他說，中方堅持多邊主義，維護自由貿易、公平貿易，願繼續深化和世貿組織的合作，與各方一道推動世貿組織改革朝著正確方向發展，達成總體平衡、體現發展導向的結果。

另據澎湃新聞報導，近期中國放寬防疫措施恢復城市活力，許多專家亦指要將經濟活動放在優先位置。江蘇無錫市城市管理局公布八條支持措施，優化營商環境。包括支持「外擺位」，打造「夜市經濟」等，明確鼓勵打造外擺示範街區，規範設置外擺集市，支持大型商貿企業利用自有場地進行常態化外擺促銷，並簡化申請流程。

無錫市城管局介紹，「八條支持措施」主要針對各類大型商場、超市等企業，攤位也有指定區域和時間範圍管理。業主可利用門前自的公共空間，適當設置促銷、經營、休閒區，方便消費活動，提升商業氛圍。

除鼓勵設置「外擺位」外，無錫城管還鼓勵商家打造各具特色、充滿個性的店招標牌。

江蘇無錫近日發文鼓勵「外擺經濟」，以提升城市商業氣氛、促進消費。（取材自澎湃新聞...
江蘇無錫近日發文鼓勵「外擺經濟」，以提升城市商業氣氛、促進消費。（取材自澎湃新聞）

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