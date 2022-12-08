對抗病毒衝擊 中官員籲老年人儘速接種疫苗降低死亡率

中國官方呼籲老年人儘速接種疫苗對抗疫情。圖為7日浙江杭州一名老年人接種新冠疫苗。（中新社）

中國放寬防疫將對老年人造成威脅與衝擊，中國衛生官員8日下午再度呼籲老年人要趕快接種疫苗 。官員稱，80歲以上老年人，如果一劑疫苗不接種，死亡風險14.7%，如果接種三劑疫苗死亡風險就降到1.5%。

中國國務院 聯防聯控機制8日下午召開新聞發佈會，介紹進一步優化落實疫情 防控措施。中國國家疾控局衛生免疫司司長、一級巡視員夏剛表示，80歲以上老年人，如果一劑疫苗不接種，有研究表明，死亡風險14.7%，接種一劑死亡風險降到了7.16%，如果接種三劑疫苗死亡風險就降到1.5%，與沒有接種疫苗相比，接種三劑疫苗，死亡的風險下降了9.3倍。

夏剛指出，老年人接種疫苗顧慮主要包括三類：

第一類是不敢打。老年人基礎疾病比較多，健康情況也比較複雜，所以擔心接種新冠疫苗後，會出現不良反應。

第二類是認為沒必要打。部分老年人認為自己活動範圍不大，感染風險比較小，認為自己沒必要接種疫苗。

第三類是客觀上存在困難。部分老年人由於身體原因或者交通不便，可能出行確實存在困難。

他說，據研究，65歲以上老年人，75歲以上老年人，85歲以上老年人，相較於年輕人來講，重症感染新冠肺炎以後，重症的風險分別是5倍、7倍、9倍，死亡的風險分別是90倍、220倍和570倍。

80歲以上老年人，如果一劑疫苗不接種，有研究表明，死亡風險14.7%，接種一劑死亡風險降到了7.16%，如果接種三劑疫苗死亡風險就降到1.5%，與沒有接種疫苗相比，接種三劑疫苗，死亡的風險下降了9.3倍。

他說，老年人中有相當一部分失能、半失能人員長期居住在家，很少外出，但是在親屬陪伴或者親屬走訪過程中，仍有可能感染導致發病，甚至重症、死亡，所以還是有必要接種疫苗。