吐舌廣場舞學企鵝走路 「哈哈」大笑被指擾民

大媽伸手向前划動，並吐出舌頭。（視頻截圖）

休閒時跳跳廣場舞，成為很多老年人的選擇。然而，近日成都一群大媽跳「吐舌廣場舞」的視頻裡，不少人不僅發出「哈哈哈哈」的聲音，還手舞足蹈，甚至作出吐舌的樣子，引發關注，話題衝上成都同城熱搜榜首。

來源：YouTube

紅星新聞報導，該則視頻的拍攝地為成都邛崍的一處公園內。記者實地探訪了解到，「吐舌舞」只是其中的一個動作，曾經參加過幾次鍛煉的陳阿姨說，「除了吐舌頭，還要學企鵝走路。」

大媽伸手向前划動，並吐出舌頭。（視頻截圖）

據了解，「哈哈功」又名「大笑瑜伽」。四川省人民醫院健康管理中心的健康管理師陳莞婧說，每天對著鏡子笑，人體會分泌內啡肽，也是一種自我激勵。

視頻中的「哈哈功」最近在邛崍的河濱公園很盛行，先是雙手向上打開到最大角度，屈膝後仰，擡頭望天，然後一聲接一聲地張口大笑；左右手交叉拍打手臂，嘴念「哈哈哈嘿」；彎腰拍打後背、臀部、大腿等部位，嘴念「哈哈哈哈哈」……。

相較於當地五彩廣場快節奏的廣場舞來說，一部分不喜歡劇烈運動的老年人更喜歡這種鍛鍊方式，表示有趣且節奏慢。

但是對於這種鍛鍊行為，有自稱住在附近的網友在評論區中反映，早上經常能聽到「哈哈哈」的訓練聲，表示受到干擾。邛崍市文君街道辦事處相關負責人對此表示，正在整改，但考慮到市民的健身 需求和自由，目前更多是勸導。