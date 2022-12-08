白菜價買房接棒鶴崗 滇錫都箇舊四季如春宜居

雲南箇舊氣候溫暖，房價多年未漲，成為宜居的山水園林城市。（取材自雲南網）

「幾萬元人民幣就能買一套房」，在黑龍江的煤城鶴崗以「房價 低」而聞名，甚至被形容為「白菜價」成為打工仔的「詩與遠方」後，雲南錫都箇舊也被傳出總價9萬(人民幣，下同，約1.3萬美元）左右就能買到兩室一廳，由於該地周邊生活配套齊全，網友笑稱「在鶴崗5萬元買一套房天寒地凍，在雲南7萬元買一套房四季如春」。

第一財經報導，箇舊市是雲南省紅河哈尼族彝族自治州下轄的縣級市，地處邊境 ，又名「錫都」，位於雲南省東南部、紅河北岸，距昆明280公里，離越南 200公里，是世界上少數幾個位於北回歸線上的城市之一。

兩年多前，一個外號叫「蓮花哥」的外賣小哥曾帶著7萬元積蓄，從江西九江坐了幾十個小時火車來到雲南箇舊，購買了人生中的第一套房，他在貼吧中講述了自己的買房故事後，箇舊這個低房價小城遂被網友稱為「南方鶴崗」。

兩年前江西外賣小哥去箇舊買房時，箇舊的樓市均價約為3600元/平方米，而當時他買了一套老小區的兩房，面積僅50、60平方米，單價遠低於市場均價，所以一套房只需7萬元。時隔兩年，箇舊的房價略有上漲，但波動並不大。

根據中國房價行情網，截至2022年11月底，雲南箇舊的房價均價為4018元/平方米，住房總價均價為44萬元/套。根據聚匯數據，截至2022年10月，箇舊二手房均價為3785元/平方米，同比去年降低3.84%，套均價為41萬元/套。數據顯示，箇舊市房價十年來幾乎沒有上漲。

報導指出，箇舊不足10萬元一套的老房子很多就位於市中心，比如雲錫新村，距離箇舊市中心的金湖很近，周邊生活配套齊全，有學校、超市、銀行、醫院、公交站等，價格多為9.5萬元/套上下。

與冬季極漫長的鶴崗相比，箇舊屬於亞熱帶高原季風氣候，雨水充沛，四季如春，年平均氣溫16℃，夏季極限最高氣溫29℃，冬季零下氣溫極少見，當地居民甚至都用不到空調。