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60歲產雙胞胎12年後夫驟逝 她痛喊向天再借30年

中國新聞組／北京8日電
丈夫的突然離世，讓盛海琳非常悲痛。（取材自大皖新聞）
丈夫的突然離世，讓盛海琳非常悲痛。（取材自大皖新聞）

2009年因獨生女兒煤氣中毒去世，讓安徽合肥的盛海琳和老伴悲痛萬分，決定再生一個孩子。60歲時，盛海琳透過試管嬰兒，產下一對雙胞胎女兒，如今，雙胞胎女兒才12歲，73歲的丈夫竟突然撒手人寰，盛海琳悲痛喊「想向天再借30年」，盼能將幼女扶養長大。

來源：YouTube

綜合媒體報導，「老吳這一下子就走了，留下你們母女三個怎麼搞啊。」12月7日，前往家中弔唁的好友，心疼地抱住了盛海琳，兩人都抹下了眼淚。

2009年正月，盛海琳與老伴吳京州的獨生女兒婷婷因煤氣中毒去世。老年喪女，讓盛海琳和老伴悲痛萬分，以淚洗面。於是一個大膽的想法蹦進了她的腦子，再生一個孩子。

2009年10月13日，已是高齡的盛海琳進行試管嬰兒手術，醫生將三個受孕成功的胚胎，移植到她的體內。2010年5月25日，雙胞胎女兒提前降生，盛海琳這時已經60歲。她打破了生育極限，成為中國最高齡產婦。

雙胞胎的誕生，為這個家重新帶來了歡樂，但也帶來了巨大的經濟壓力。為了養家，盛海琳從合肥某醫院院長職位退休後，依舊忙於工作成了「空中飛人」，全國各地去開「講座」。

2016年年底，丈夫突然中風，生活重擔都壓在了盛海琳一個人的肩膀上。2021年，盛海琳開始接觸短視頻與直播帶貨，她在短視頻平台上分享日常生活，跳舞、彈琴、做飯、聊育兒經……，一家人其樂融融的氣氛感染了很多人。

今年12月4日，丈夫因心肺功能衰竭突然離世，再次給盛海琳帶來巨大的悲痛。

「我不要500年，我只想向天再借30年！」言談間，對於自己當年的決定，盛海琳沒有後悔。她說，「未來唯有攜幼女拚命的好好活。」

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