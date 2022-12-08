巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

蔡文浩身穿一襲深棗紅的連衣裙，和父親蔡國強、母親吳紅虹一同現身。(取材自Le Bal des Débutantes官網）

巴黎名媛慈善舞會11月26日在香格里拉酒店舉行。作為全球上流社會的標誌性活動，今年舞會上有不少亞裔面孔，其中包括谷愛凌 。與此同時，另一位華人 少女蔡文浩的出現，令人眼前一亮，她是著名當代藝術家蔡國強的小女兒。有網友說，她的氣勢不輸谷愛凌。

香港01報導，在近20年中，貝聿銘的孫女佩內洛普、舞蹈藝術家于航、賭王女兒何超欣、華為公主姚安娜、李連杰 女兒Jane等華人名門之後，都曾在這裡亮相。由於疫情停辦兩屆後，今年也是巴黎名媛舞會重開的一年，迎來了谷愛凌和蔡文浩兩位華人女孩。

蔡文浩與父親蔡國強共舞。（取材自Le Bal des Débutantes官網）

站在一群來自全球各地的貴族、名門之後中，蔡文浩顯得絲毫不怯場。從小在紐約長大的她，能自然地和各國名媛打成一片。價格不菲的高定禮服，是舞會的「入場門檻」之一。蔡文浩的連衣裙來自荷蘭女服裝設計師Iris van Herpen，後者最擅長的就是將時尚和藝術完美結合，非常符合文浩的藝術世家人設。蔡國強、吳紅虹夫婦倆也陪伴女兒盛裝出席。蔡文浩和父親相挽共舞一曲，氣氛十分温馨。

蔡文浩與男伴合影。（取材自Le Bal des Débutantes官網）

蔡國強是中國的藝術名片，2008年北京奧運會開幕式，天空中的巨大煙火腳印就是他的傑作。從1990年代《萬里長城延長一萬米》、《有蘑菇雲的世紀》，再到近年的《九級浪》《天梯》和無數火藥畫和裝置、行為作品……蔡國強在全球當代藝術界都享有盛譽。

蔡國強有兩個女兒，中國的藝術媒體對大女兒蔡文悠更熟悉，但對於18歲的小女兒蔡文浩，外界此前並沒有太多了解。事實上，孩提時代的蔡文浩經常跟隨父親去到各處藝術現場耳濡目染，甚至7歲時就參與過父親的創作。