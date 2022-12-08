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中影院靠阿凡達救市 預售票飆450元…民眾怨被割韭菜

中國新聞組／北京8日電
「阿凡達2：水之道」在倫敦首映會後爆出大好評，更被譽為「比第一集還要好看」。（圖：迪士尼提供）
「阿凡達2：水之道」在倫敦首映會後爆出大好評，更被譽為「比第一集還要好看」。（圖：迪士尼提供）

近期隨著各地優化疫情防控措施，多地戲院也陸續恢復營業。開放後首部上映的好萊塢大片「阿凡達2」即將於16日上映，預售首日總票房（含點映）已破千萬大關。「阿凡達2」平均預售票價為74.5元（人民幣，下同），但在上海和深圳一些影城，零點場的票價已飈升至250元以上，還有影院出現450元的售價，令民眾抱怨被割韭菜。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，作為影史最具有票房號召力的「阿凡達」的續集，「阿凡達2」將於12月16日在中國上映，7日早上開啟預售。據燈塔專業版實時數據，截至12月7日21時33分，預售總票房已突破2000萬。影片在貓眼平台的「想看」人數已攀升至120萬人，遠遠超出「流浪地球2」的46萬。

12月16日當天，「阿凡達2」的平均預售票價為74.5元，排片場次為6.46萬場，占總場次比例高達98.8%。但在上海和深圳的一些影城，零點場的票價已飈升至250元以上。「阿凡達2」的高票價和零點開場，引發熱議，不少網友在網上秀出他們城市的票價。

「阿凡達2定價太隨意了，才幾分鐘，價格就翻倍，關鍵還沒幾個人開始選！」有網友發帖吐槽道。以珠影滬亞國際影城（永德店）為例，20分鐘內，「阿凡達2」的票價從58元漲至80元。

濟南泉城路新世紀影城經理李言魯表示，二線城市票價在100元至150元，一線城市估計在150元至200元。根據市場情況還會調整，一票難求自然繼續漲價，如果不如預期會有價格的回落。

報導指出，影院久旱逢甘霖，多位影院從業者表示，「阿凡達2」是影院的續命稻草。優質影片票價上漲原本是常事，但部分影院的預售票價已超過200元。

以上海的寰映影城為例，12月16日零點場IMAX3D廳，電影票價高達228元。AMG海上明珠影城甚至在12月15日23:59提前一分鐘搶跑，該場次票價為218元。

此外，深圳的寰映影城和英皇電影城，「阿凡達2」首映場次票價更是飈至259.9元和279元。更有甚至，有影院在12月14日推出的點映場，票價高達358元。

深圳影城出現450元的預售票價。（取材自電影不靠譜）
深圳影城出現450元的預售票價。（取材自電影不靠譜）

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