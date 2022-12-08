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防疫新10條後 網友湧李文亮微博留言：3年了，終於結束

中央社／北京8日電
吹哨人李文亮醫生因新冠病毒於2020年2月7日去世。(路透)
吹哨人李文亮醫生因新冠病毒於2020年2月7日去世。(路透)

中國官方發布優化防疫新10條後，大批網友湧向已故醫師李文亮的微博，紛紛留言「三年了，終於結束了」。有人直指，若「你吹哨時就果斷採取措施，何必有這三年亂象」。

中國國務院聯防聯控機制7日下午公布優化防疫新10條措施，被視為新冠疫情在中國爆發近3年來，官方作出最大幅度的防疫鬆綁措施，震撼中國民間。不少人雖為此感到振奮，但也有為數可觀的人感到憂慮。而各地在政策配合上也出現不同程度的差異。

綜合網路資訊，新10條在7日下午約1時30分公布後，中國網友約自下午2時過後陸續湧向李文亮遺留下來的新浪微博帳號，留下自己的感言，並肯定李文亮在疫情爆發扮演「吹哨者」的角色。由於留言踴躍，已難以計算具體的留言數量。

在眾多留言中，最常見到的是諸如「三年了，終於結束了」的簡短留言；還有不少人寫下了「李醫生、凜冬已過，你看到了嗎」、「做為基層服務人員向前輩致敬，人民永遠不會忘記您」、「李醫生，我們石家莊解封了，再也不用天天核酸檢測了，終於結束了，來看看您」。

還有一名疑似是李文亮的姪子留言說，「叔，終於要結束了，你一定看到了吧，我相信奶奶也一定看到了」；其他網友也寫道，「李醫生，您是個英雄，希望若干年後還會有人記起，記起曾經的武漢，記起曾經的這些英雄」、「拐點終於是來了，全民核酸的時代結束了，這個星球，特別是這個國家的人承受了太多，跟你說下」。

更有一名中國網友直指，「三年了，終於要結束了，如果在你吹哨時就果斷地採取措施，何必有這三年亂象，最終也無人來負這個責」。還有人說，「鬧劇快結束了，發生了很多事，我只能盡可能保證自己不忘記、不原諒，安息吧」。

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