中國放寬防疫措施 佛奇警告：將出現新一波感染浪潮

美國白宮首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）警告，中國政府在放寬新冠疫情的防疫措施後，將會出現一波新冠感染浪潮，給該國的衛生系統帶來壓力，並為可能在全球傳播的新變種病毒創造條件。（美聯社）

美國白宮首席防疫顧問佛奇 （Anthony Fauci）警告，中國政府在放寬新冠疫情的防疫措施後，將會出現一波新冠感染浪潮，給該國的衛生系統帶來壓力，並為可能在全球傳播的新變種病毒創造條件。

佛奇呼籲北京 進口進口西方的MRNA疫苗 ，比中國製造的疫苗更有效，以提高疫苗接種率並提高公眾免疫力。

佛奇表示，新一波感染浪潮將襲擊中國龐大的老年人口，約8500萬名60歲以上長者尚未接種第三劑疫苗來針對Omicron變種病毒提供強而有力的保護。

他表示，「如果他們（中國政府）不採取像是發起和實施積極的疫苗接種運動，然後你開放了，就會出現一波感染浪潮，這肯定會與一定程度的疾病嚴重程度有關。」並補充說，中國任何大規模感染浪潮都會帶給新冠病毒變異成新變種機會，進而影響全世界。

加州斯克里普斯研究所（Scripps Research Institute）創辦人托波爾（Eric Topol）7日表示，中國各地出現不受控的感染浪潮為變種的出現創造條件，其風險是「可以想像的」，但機會很小。

他說，更大的擔憂是，除非疫苗接種率增加，包括接種更有效的疫苗，否則會出現大量的死亡和確診人數。

將於年底卸任的佛奇補充說，已經有段時間沒有與中國官員聯繫，他說，北京在疫情初期的策略有些瑕疵，沒有在封鎖期間強制人民接種疫苗。