退出清零策略被批混亂 專家：最終或80-90%民眾染疫

專家馮子健認為，最終會有80%到90%人感染新冠肺炎。圖為上海市民7日接受核酸檢測。(路透)

經過三年嚴格清零政策後，中國在11月底放寬疫情 管控。但各地放寬政策不夠明確，使得民眾無所適從，也因為恐慌心理，造成大量囤搶藥物現象。美專家直言中國退出清零的策略混亂，沒有明確計畫防止衛生系統負擔過重，後續可能會出現住院和死亡人數激增的情況。中國專家則稱最終中國可能有80%到90%的人都會感染新冠。

美國之音報導，放寬疫情控制是很多人的訴求，但政府不斷更改的政策似乎讓不少人生活更混亂。在微博微信 上，有不少人有類似的抱怨。許多地方雖然取消了遍布城市各處的核酸檢測網點，但人們進入許多公共設施還需出示核酸檢查結果。

喬治城大學法學院教授、世衛 組織公共衛生法暨人權協調中心主任拉里·高斯廷指出，中國缺乏規畫的退場機制，將導致大量的病患住院和死亡病例，而這本來都是可以避免的。

他認為，三年的清零政策導致中國境內人群的自然免疫力非常低，疫苗加強針施打率不足。這些因素碰上傳播性極強的Omicron變種病毒，中國可能會出現住院和死亡人數激增的情況，特別是老年人和有慢性病的人群。

高斯廷說：「我很驚訝地看到中國退出清零的策略如此混亂，沒有明確的計畫來防止衛生系統負擔過重。」

芝加哥大學政治學教授楊大利則認為，儘管晚了很多，中國取消動態清零是一個正面的發展。

他說：「因為動態清零就是給地方領導，整個官僚體系，整個的醫療體系加了一個緊箍咒。所以只要把動態清零這幾個字拿掉了，那麽馬上中國整個的體系中，上上下下各個環節大家都鬆一口氣。」

但他同時指出，中國的醫療系統和政府系統都將面臨非常嚴峻的考驗。 「只要開始放鬆一點，這個病毒是不會等人的」。楊大利強調，所以整個社會不可避免要經歷學習怎麽防護，尤其是從個人，從家庭的角度來學習怎麽防止感染，或者是感染了以後怎麽處理這麽一個過程。

在中國持續放寬防疫措施之際，原任中國疾控中心副主任的馮子健指出，最終可能有80%到90%的人都會感染新冠肺炎，也強調若是壓制高峰，會使得疫情拖得更長。馮子健直言，不論（疫情防控）政策以什麼樣的形式進行調整，「我們多數人都難免遭遇一次感染」。