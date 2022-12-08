「有自衛權力」75歲政二代抗大白 持刀抵制極端防疫

前公安部長謝富治之女謝小沁拿著刀具自錄影音。(視頻截圖)

中國嚴苛的清零政策下，身著白色防護衣的「大白」與民眾矛盾時有所聞。網上流傳，前公安部長謝富治之女、政二代謝小沁自錄影音揚言，「大白」若要強行作為，她有自衛權力，說是行使中國憲法賦予她的自衛權。

來源：YouTube

中央社報導，謝小沁的父親謝富治曾是中國國務院 副總理。75歲的謝小沁自錄嗆大白的影音廣傳至YouTube與推特 。

謝小沁今年已75歲。根據網上的畫面顯示，手持黑色大聲公的謝小沁說，「我是中華人 民共和國的守法公民，我要所有執法人員要嚴格遵守中華人民共和國的憲法，凡是違反憲法、違反科學，上門來要給我消殺（消毒殺菌）、要殺我的寵物貓、要想把我拉到方艙，我堅決要告訴你們，憲法賦予我的權利」。

她強調，她有自衛的權利，並稱「你們上來就當墊背的吧！」

謝小沁接著說，「若大白依然要暴力執法」，她隨即放下黑色大聲公，彎腰拾物起身大聲表示，「迎接你們的就是菜刀，我75歲我不怕死，你們這些違法暴徒上來吧，我找兩個墊背的」。

接著謝小沁又一手拿菜刀、一手拿美工刀聲稱，私闖民宅、暴力執法的，「迎接你們的就是菜刀」，並揮刀高喊「來一個就砍一個」數次後，結束錄影。

報導說，「大白」與民眾發生衝突的情況時有發生，上傳至推特的影音中，也曾有民眾拿著菜刀與大白對峙。

另據香港南華早報報導，其實大白們也是一肚子苦水，並說他們這些聽命辦事的底層快要被壓垮。

更有大白抱怨，許多上級下達的防疫管制令也是含混不清，並說長官總是要求他們務必面面俱到，但做好封控又得同時維持經濟發展，這實在是太難了。

也有大白表示：「我明白我們不是警察也不是執法人員，所以我向來避免（跟住戶）爆發口角或肢體衝突，因為我也住在附近，而且大家彼此都認識。」