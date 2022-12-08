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放寬防控… 「終於敢承認陽過」 康復者解心結

中國新聞組／北京8日電
中國輿論氛圍改變，有網友喊 「終於敢承認自己陽過了」。圖為收治輕症無症狀患者的北京延慶區方艙醫院，與新聞無關。（取材自北京日報）
中國輿論氛圍改變，有網友喊 「終於敢承認自己陽過了」。圖為收治輕症無症狀患者的北京延慶區方艙醫院，與新聞無關。（取材自北京日報）

中國放寬防控，不只「抗原陽性」不再令人擔心，康復的新冠患者們也大呼，「我終於敢承認自己陽過了」，顯視歧視染疫者的亂象正在退去。

每日經濟新聞報導，在網上，不少新冠感染者會訴說中招後的身體狀況，「不好意思」，是多個感染者不約而同說出的詞。這種「不好意思」來源於一種給別人添麻煩了的感覺，也來源於怕被當作一個麻煩的忐忑。

Vivi（化名）在成都市中心一家奢侈品店工作，平時店裡人流量大，所以她日常特別小心，很早以前就開始執行「兩點一線」，生怕自己「中招」。但幾個月前一次核酸陽性後，Vivi被確診為新冠病毒感染者。那段時間她只在朋友圈簡單分享過幾張照片，有知情的同事安慰她，「好好休息，別想太多」，Vivi也只回覆了一個加油的表情，生怕更多人知道。

報導指出，新冠康復者除了擔心身體問題，還會害怕被貼標籤。從確診、治癒到回歸正常生活，很多人的心情跌宕起伏。特別是此前，有一些企業在招工時甚至開出「陽轉陰的，進過方艙的不要」、「需要沒有陽過、沒有進過方艙」等歧視性條件，讓一些人更加擔憂。

復工後，Vivi刻意淡化自己曾經感染的經歷，不會主動提及，有人問起才簡單說幾句。當時，Vivi沒有什麼症狀，雖然沒有明說，但思想上還是很緊張。以前她被要求居家隔離時，會在朋友圈調侃自己「跑進決賽圈」。但中招的那一刻，真正上了「領獎台」，她卻不敢出聲了。

她害怕被人貼標籤、甚至被人特殊對待。直到最近，隨著各地防疫政策的調整，眾多傳染病專家都曾表示，科學證據表明，現階段流行的Omicron變異株引起重症和死亡的比例明顯低於之前的原始毒株。大家的恐慌心理逐步緩解，Vivi的心結才被打開，並於5日在朋友圈發文，「小陽人終於不用再避諱什麼了。」

歧視 復工 防疫

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