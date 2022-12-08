防疫接連鬆綁… 「陽了，一點都不慌」 確診者惹罵聲

「抗原陽了，這次我卻一點都不慌了」的作者檢測陽性結果。(取材自新京報/作者供圖)

中國防疫 政策接連鬆綁，核酸檢測 放鬆，抗原成重要替代方案，民眾雖然反應不一，但民眾「陽性」憂慮確實獲緩解。有民眾發表防疫日記表示，「抗原陽了，這次我卻一點都不慌了」，但該貼文底下卻罵聲一片。

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新京報報導，上述抗原陽性的網友在北京 工作，自稱是嚴格兩點一線的「天選打工人」。在上2日下午在單位參與一個業務會，領導通報單位有同事成為陽性病例。會後4點多，忽然感覺頭部有所不適，後又感到身體有些發冷。遂下定決心，不再多待，五點多就開車回家了。回到小區，順便做了一個核酸。回家，一夜無事。

隔天下午2點左右，他直覺頭昏腦脹，渾身痠痛，還有咳嗽，心中暗叫不好，莫非「中招」了？他從網上下單了抗原檢測試劑盒。下午4點多抗原到家，自測後結果陰性，心下稍安，吃了連花清瘟膠囊後繼續昏睡。4日不適感稍有減輕，再次自測抗原，「兩道槓」很快出現，顯示陽性。

晚上8點多，接到社區醫院人士來電，稱其同事會上門做核酸。然後，11點半左右，終於見到了「大白」。這次只對他個人做了核酸。當他問及是否要去方艙隔離，「大白」回說，一切等通知。

由於北京日增確診人數連日在高位運行，核酸檢測壓力巨大，很多人社會面做的核酸也都沒有出來。直到6日，該「抗原陽性」網友仍沒拿到核酸結果，他參與各種線上工作會議，甚至還看了一場世界盃。

該網友表示，一切都在起變化！不管自身情況如何，Omicron的毒性在變化、在大幅降低，北京疫情防控的措施也在變化。「相比上半年的經歷，我雖然感動於社區工作人員和志願者們上門幫忙送菜、倒垃圾等，但我更覺得，如今的淡定和從容才是更好的狀態。」

對該網友「抗原陽性」卻一點都不慌的陳述，不少網友不以為然，「帶節奏也不是這麼帶的吧？前段時間搞得風聲鶴唳，草木皆兵。現在又都跳出來說沒關係，這是想幹什麼呢，啥話都被你們說了。」還有網友開罵，「啊？誰不慌誰多得兩次吧」。