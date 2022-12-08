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中國放寬防疫措施 佛奇警告：將出現新一波感染浪潮

落實新10條 多地撤交通卡口、查驗點 進北京不再3天3檢

中國新聞組／北京8日電
義烏市民興奮發朋友圈，稱原來堵車堵得老長的交通卡口已撤銷，義烏後宅高速出口車流順暢。(取材自澎湃新聞)
義烏市民興奮發朋友圈，稱原來堵車堵得老長的交通卡口已撤銷，義烏後宅高速出口車流順暢。(取材自澎湃新聞)

在各地程度不一的「比賽解封」後，國務院7日公布優化疫情防控「新十條」，更是堅決糾正簡單化、一刀切，不搞層層加碼。目前，全中國多地開始撤除交通卡口，不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼。進京不再需要「三天三檢」，封閉多時的景區陸續開張，食堂裡也出現人潮，不少網民感慨，「街頭的煙火氣終於回來了」。

對於外界關心何時能恢復至正常生活，衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，「我們已經接近了這個時機」。他稱，目前病毒更加溫和，中國雖有較高疫苗接種覆蓋率，但老年人覆蓋率不夠理想，要繼續加強疫苗接種、藥物的研發、生產和儲備等。

綜合媒體報導，江蘇揚州火車站出站口的防疫查驗點，7日正式拆除。從該站抵達揚州的乘客將無需查驗行程、核酸等相關信息，自由通行。

河南信陽市域內高速、國省幹線撤除疫情防控健康服務點，不再查驗兩碼一證。京港澳高速信陽站上下站防疫卡口的工作人員全部撤離。

北京豐台站7日已經拆除了核酸查驗設施和落地檢設施，進返京旅客不需要掃碼，不需要出示核酸證明，也不需要落地檢，抵京後不再執行落地「三天三檢」。

義烏市民陳志吉興奮地發了一個朋友圈，「我開車從金華上高速，到義烏後宅下高速，一路順暢，原來堵車堵得老長的交通卡口已經撤銷了」。他已經很久沒有這麼暢快地上下高速了。

另外，多地也已經恢復堂食。北京發布稱，即日起，進入商超、商務樓宇及各類公共場所，可不查驗核酸檢測陰性證明，掃碼進入即可，部分商場也恢復堂食。

北京湊湊火鍋合生匯店員工指出，收到開放消息後，他們一晚接待了72桌客人，約160人次，奶茶銷售了近300杯，員工都挺激動的，已經半個多月沒有這麽近距離服務消費者了。

而景區也傳來好消息，上海迪士尼樂園主題公園8日重新對遊客開放。消息發布後，上海迪士尼樂園相關暫態搜索量較昨日同一時段上漲近300％。其中，來自外地遊客的異地場景下的迪士尼樂園暫態搜索量漲幅超過900％。

山西平遙古城景區也宣布，9日恢復運營，並在12月31日前門票免費。

受近期疫情政策調整等因素影響，多地核酸採樣點已關閉或暫停。(取材自澎湃新聞)
受近期疫情政策調整等因素影響，多地核酸採樣點已關閉或暫停。(取材自澎湃新聞)

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