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中國放寬防疫措施 佛奇警告：將出現新一波感染浪潮

報復性旅遊要來了？ 機票搜索量暴增160%

中國新聞組／北京8日電
中國防疫「新十條」宣布不再查驗跨區人員的健康碼和核酸。圖為早前搭機旅遊都需出示健康碼綠碼才得出行。（中通社）
中國防疫「新十條」宣布不再查驗跨區人員的健康碼和核酸。圖為早前搭機旅遊都需出示健康碼綠碼才得出行。（中通社）

中國國務院7日發布進一步優化防疫規定的「新十條」後，攜程平台上的機票搜索量猛增160%，其中，春節前夕（臘月廿五至除夕）的機票搜索量暴漲至三年以來最高點。有人已囤16張機票，報復性旅遊要來了？

中新財經報導，國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組7日下午發布關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知，不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢。

消息發布後，包括攜程等多個旅遊平台的機票搜索量、民宿預訂量都突增。有人迫不及待開始規畫出遊計畫，還有旅遊愛好者稱，「囤的16張機票終於派上用場」，迫不及待想出行。多位專家表示，2023年，中國旅遊市場有望走向正常化。

報導說，據同程旅行消息，截至7日上午10點，元旦期間出行的機票搜索量較前日同一時段上漲超過五倍，且元旦期間的酒店搜索量較前日同一時間上漲近七倍。

上述「新十條」防控措施發布後，攜程平台數據則顯示，機票瞬時搜索量猛增160%。其中，春節前夕(臘月二十五-除夕)的機票搜索量暴漲至三年以來最高點。同時，「跨年」「元旦出遊」「春節」等關鍵詞搜索熱度達到2022年內峰值。

值得注意的是，有不少遊客也開始啟動籌畫2023年的旅行。截至7日上午12時，攜程平台上本周內2023年出行搜索熱度較去年同期(2021年搜索2022年)上漲超過900%，「體現出用戶對於2023年出行的樂觀預期。」攜程業務相關負責人說。

據報導，攜程數據顯示，截至7日12時，元旦搜索熱度Top10的城市分別是上海、三亞、北京、澳門、杭州、成都、南京、深圳、廣州、重慶。

另據澎湃新聞報導，攜程機票、酒店產品搜索量比前一日同時段增長分別達到六倍與七倍，跨年、元旦出遊、春節等關鍵字搜索熱度達到今年內峰值。

報導指出，攜程業務相關負責人說，截至7日12時，本周內2023年出行搜索熱度較去年同期（2021年搜索2022年）上漲超過900%，體現出用戶對於明年出行的樂觀預期。

中新財經報導，北京第二外國語學院中國文化和旅遊產業研究院副教授吳麗雲表示，隨著疫情防控政策優化疊加國際航班恢復等利好，旅遊市場會逐步復甦，旅遊業的發展值得期待。預計到2023年，旅遊市場可能會逐步走向正常化。

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