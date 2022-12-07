安徽00後男大生有妻女 引發人生贏家或輸家論戰

「大四男曬一家三口幸福視頻」成微博熱搜。（視頻截圖）

安徽阜陽一名00後、還在讀大四的閆同學，近日曬一家三口幸福視頻，引發「人生贏家或輸家」的網路論戰。

來源：YouTube

極目新聞報導，閆同學稱，他和妻子是高中認識的，大二時結婚，大三第一學期時生了孩子。談到壓力大不大，他透露孩子已經快一歲，平時是奶奶在帶，家離學校也不遠，「壓力也不是很大吧，車貸也不用愁，房貸也不用愁。」

據報導，閆同學近日在學生宿舍內點燃一個蛋糕上的蠟燭，通過視頻和異地的妻兒共同慶祝女兒的一周歲生日。另一段視頻中，這對年輕的夫妻帶著襁褓中的嬰兒，在一個山頂留下幸福的合影。

上述視頻引發網友熱議，有網友為這對年輕的大學生夫妻送上祝福。也有網友質疑，認為他們沒有穩定的工作，讀大學時結婚加重父母的負擔，甚至有人質疑他沒到法定結婚年齡，對此，閆同學稱「已成年合理合法。」

閆同學表示，2000年出生的他和小一歲的妻子都是安徽蒙城人，是蒙城一中同屆不同班的同學。2018年，讀高二的他們在學校一次運動會上相識，後來談起戀愛。2019年，他進入阜陽一所大學讀書，妻子選擇復讀，第二年也進入阜陽另一所大學就讀。2021年5月，上大二的閆同學和上大一的妻子舉辦了結婚儀式，女兒10月1日出生，結婚證是今年12月才領取的，結婚未影響自己和妻子的學業，女兒在老家由她奶奶照顧。閆同學目前已上大四，正在準備公務員考試，畢業後打算找一份安穩的工作。

還在讀大學就結婚生子，在很多人眼中是「人生贏家」，學業沒落下，孩子有了，另一半也有了，提前開啟幸福的人生。也有人認為是「人生輸家」，就是說他們過早承擔了家庭的責任，還沒享受到輕鬆自由的單身生活，放棄了未來的無限可能。