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山東95後女孩做花餑餑美上熱搜 網友：太精緻捨不得吃

中國新聞組／北京7日電
媛媛製作的花餑餑萌味十足。（取材自紫牛新聞）
媛媛製作的花餑餑萌味十足。（取材自紫牛新聞）

山東煙台95後姑娘媛媛做的造型花餑餑大饅頭，栩栩如生讓人驚艷，「精緻得讓人捨不得吃」。媛媛大學讀的是「高大上」的金融專業，畢業後選擇做饅頭，曾遭家人反對，如今被網友誇上熱搜。

來源：YouTube

紫牛新聞報導，膠東的花餑餑距今已有300多年歷史，是山東省級非物質文化遺產。媛媛發布在短視頻平台的花餑餑，將這個非遺名吃的造型發揮到極致。在她的作品中，能看到醒獅兔、聚寶盆、福袋、錢兔無量、小兔子等各種精緻的造型，每一個作品都非常好看。

媛媛在製作花餑餑。（取材自紫牛新聞）
媛媛在製作花餑餑。（取材自紫牛新聞）

其中，一對剛出鍋的醒獅兔花餑餑，兩隻兔子的嘴角微微上揚，看起來萌味十足，一隻穿著洋氣的紅色禮服，另一隻胸前印著「福」字，不僅造型喜慶，而且捏上去彈性十足。網友們紛紛誇獎，「你弄得這麼漂亮讓我怎麼捨得下嘴啊！」

生活中的媛媛。（取材自紫牛新聞）
生活中的媛媛。（取材自紫牛新聞）

1997年出生的媛媛，聊起為何放棄「高大上」的金融專業，成為一個手藝人，她表示，是因為自己不太感興趣，更喜歡創業，「其實2019年大學畢業時，我很迷茫，根本不知道將來做什麼，嘗試過很多工作，但最後都覺得沒啥意思。」

經過半年多嘗試，2020年初，媛媛在花餑餑市場嗅到了商機，「我發現小孩過生日，老人過壽等，花餑餑都是標配，需求量很大，是個很好的創業選擇。」

媛媛發現，做花餑餑的都是傳統老店，基本上就賣給附近的人，她覺得如果將這個非遺美味搬上網路，不但能擴大銷售量，還能讓更多的人了解和品嘗到花餑餑。

媛媛告訴父母想嘗試開店專門做花餑餑的時候，遭到了家人的反對，「他們覺得做饅頭這個職業適合年紀大的去做，一個小姑娘去做饅頭說出去不好聽。」

後來媛媛在家人和親戚的反對與質疑聲中，砸下畢業半年多攢下的萬多元人民幣，又東拼西湊了幾千元，於2020年春天在家鄉開起了一家花餑餑小店。

隨著媛媛做花餑餑的技術日益嫻熟，她小店的訂單也慢慢多了起來，在創業的第三年就開了一家分店。媛媛說，從創業到現在不到三年時間，她已經依靠做這個花餑餑賺了大約100萬元人民幣（約14.29萬美元）。

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