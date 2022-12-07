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馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

中國新聞組／北京7日電
阿里巴巴創辦人馬雲據稱已在日本東京居住了近六個月。（路透）
阿里巴巴創辦人馬雲據稱已在日本東京居住了近六個月。（路透）

馬雲住在日本東京銀座這件事在媒體報導下成為眾人皆知的事，很多的報導文章多以「馬雲定居日本」為標題，於是有人提出疑問「馬雲不過在日本居住了半年而已，這算定居嗎？」有媒體解釋因為馬雲擁有特殊身分及特別通行證，所以能在日本居住這麼久。獲知真相後，不少網友直呼「牛大了」。

綜合媒體報導，馬雲究竟是持有什麼簽證能久住日本呢？眾所周知，馬雲是中國籍，從阿里巴巴陸續卸任CEO和董事局主席身分後，僅保留董事會成員。除此以外，馬雲還有日本軟銀董事、大自然保護協會中國理事會主席兼全球董事會成員、華誼兄弟董事、生命科學突破獎基金會董事、聯合國數字合作高級別小組聯合主席等身分。

聯合國通行證。（取材自中文百科）
聯合國通行證。（取材自中文百科）

2016年馬雲以「聯合國特別顧問」的身分獲得了紅色特別通行證，在聯合國系統內部，該特別顧問相當於聯合國秘書長助理，該項任命由聯合國秘書長親自為馬雲簽發，這也意味著從此刻起，馬雲已成為正式的聯合國官員和全球公民。

聯合國通行證分為藍卡、紅卡兩種，大多數官員持有藍色聯合國通行證（D-1級），與公務護照非常相似的法律地位相似。但是，持有人的外交地位可能需要被授予外交簽證。

紅色聯合國通行證（D-2級）頒發給特別高級官員，根據他們的職位，可能被賦予外交特權，因此紅色聯合國通行證類似於外交護照。

馬雲持有的是聯合國最高級別的紅色特別通行證，去世界哪個國家居住都很方便，所以即便是中國當局也不方便阻攔他出境。日本政府是非常歡迎馬雲長期在日本生活的，並希望他能在日本建立起如阿里巴巴一樣的商業帝國，推動日本經濟發展，並暢想日本能夠借助「馬爸爸」之手把日本打造成充滿活力的國際化大市場。

有網友據此表示，別說大半年，馬雲想在日本居住多久，想必都不是問題。

馬雲 日本 聯合國

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