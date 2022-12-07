我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國防疫鬆綁 無症狀與輕症者可「居家隔離」

評／拜登給足台積電面子 綑綁半導體盟友形象劍指北京

連花清瘟夯 藥商趁機推口罩…網：取名「瘟罩倫」

中國新聞組／北京7日電
示意圖。（視頻截圖）
示意圖。（視頻截圖）

中藥製成的連花清瘟膠囊在疫情期間成為中國的「明星」產品，母企業以嶺藥業「母以子貴」也受矚。近日，以嶺藥業申請的「含有連花清瘟提取物的紡粘無紡布的製備工藝及應用」專利獲授權，消息傳出引發熱議，有網民建議取名「瘟罩倫」。

來源：YouTube

騰訊新聞報導，天眼查App顯示，石家莊以嶺藥業股份有限公司的說明書顯示，「 本發明設計了一種含有連花清瘟提取物的紡粘無紡布的製備工藝及應用，通過改進聚合物原料的配方以及聚合物加工過程，再用常規手段進行擠出、拉伸、粘合等工序做成含有連花清瘟提取物的紡粘無紡布。」

「用本發明製備出來的含有連花清瘟提取物的紡粘無紡布可以廣泛應用到在皮膚接觸的衣物、或家用紡織品、或醫用防護品，包括內衣、內褲、口罩、襪子、手套、圍巾、醫用防護服、防護眼鏡等。由於無紡布本身含有了連花清瘟提取物成分，因此用它做出來的衣物、醫用防護品均可以緩慢揮發出連花清瘟提取物的中藥成分，有利於在人們生活中提高人體免疫能力。其中，效果最明顯的是用於口罩中。」

「以嶺藥業新專利可製作含連花清瘟口罩」訊息發布隨即上熱搜，有網民表示很期待。但也有買不到連花清瘟膠囊的網民開酸，「含連花清瘟的口罩？實在是精彩絕倫」、「啥時候出內褲？期待…」、「就起名叫做瘟罩倫吧！」

口罩 疫情 App

上一則

香港無家者獲派「月球表面」公屋 折騰近月才獲重鋪

下一則

保安局長鄧炳強：持BNO港人出事 要找自己國家幫忙

延伸閱讀

冬季疫情又襲來 矽谷廢水病毒濃度創新高

冬季疫情又襲來 矽谷廢水病毒濃度創新高
鳳凰城居民不戴口罩 台積電員工染疫多

鳳凰城居民不戴口罩 台積電員工染疫多
洛縣新冠確診數持續飆升 可能重啟口罩令

洛縣新冠確診數持續飆升 可能重啟口罩令
戶外強制戴口罩解禁 首日估僅5%民眾沒戴

戶外強制戴口罩解禁 首日估僅5%民眾沒戴

熱門新聞

知情人士透露，中國前首富、阿里巴巴創辦人馬雲，和他的家人已在東京市中心住了將近六個月。(路透)

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

2022-11-29 18:47
女網紅「微小微」於機場過邊境時，護照被被當場剪掉，在直播時委屈痛哭。（取材自微博）

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

2022-12-01 08:00
趙立堅與太太的生活照。（取材自微博）

痛罵西方霸權的「戰狼」趙立堅 私下小鮮肉照曝光

2022-11-29 21:22
前中共領導人江澤民在位期間，兩岸關係從試探摸索到尖銳對峙，幾度引發台海危機。（路透）

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

2022-11-30 16:53
極少曝光的江澤民夫人王冶坪坐輪椅參與告別式。(取材自央視)

94歲王冶坪坐輪椅悲送江澤民最後一程 習近平夫婦慰問

2022-12-01 22:05
中美角力戰，華為成為被制裁的對象，孟晚舟因此被波及。（Getty Images）

營救孟晚舟祕辛 習近平下百道指令

2022-11-30 16:08

超人氣

更多 >
華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校

華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校
直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高

直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高
搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職

搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職
旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取

旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取
追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算

追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算