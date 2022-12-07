連花清瘟夯 藥商趁機推口罩…網：取名「瘟罩倫」

示意圖。（視頻截圖）

中藥製成的連花清瘟膠囊在疫情 期間成為中國的「明星」產品，母企業以嶺藥業「母以子貴」也受矚。近日，以嶺藥業申請的「含有連花清瘟提取物的紡粘無紡布的製備工藝及應用」專利獲授權，消息傳出引發熱議，有網民建議取名「瘟罩倫」。

來源：YouTube

騰訊新聞報導，天眼查App 顯示，石家莊以嶺藥業股份有限公司的說明書顯示，「 本發明設計了一種含有連花清瘟提取物的紡粘無紡布的製備工藝及應用，通過改進聚合物原料的配方以及聚合物加工過程，再用常規手段進行擠出、拉伸、粘合等工序做成含有連花清瘟提取物的紡粘無紡布。」

「用本發明製備出來的含有連花清瘟提取物的紡粘無紡布可以廣泛應用到在皮膚接觸的衣物、或家用紡織品、或醫用防護品，包括內衣、內褲、口罩 、襪子、手套、圍巾、醫用防護服、防護眼鏡等。由於無紡布本身含有了連花清瘟提取物成分，因此用它做出來的衣物、醫用防護品均可以緩慢揮發出連花清瘟提取物的中藥成分，有利於在人們生活中提高人體免疫能力。其中，效果最明顯的是用於口罩中。」

「以嶺藥業新專利可製作含連花清瘟口罩」訊息發布隨即上熱搜，有網民表示很期待。但也有買不到連花清瘟膠囊的網民開酸，「含連花清瘟的口罩？實在是精彩絕倫」、「啥時候出內褲？期待…」、「就起名叫做瘟罩倫吧！」