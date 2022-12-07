全都想出走? 中產「潤」出國 基層逃離原住地

疫情封控使得許多有移民想法的中產中國民眾受到阻礙。(路透)

中國過去長期嚴密的疫情 防控下，移民 已成為中產階級熱門的討論議題。但嚴密防控也打亂人們想「潤」計畫。有打算移民的中產人士表示，在封控下，沒辦法處理辦護照和簽證所需的資料，導致移民計畫不斷延後。而「想逃離」的現象，也出現在社會不同階層，近來包括「逃離廣州」和「逃離鄭州」等都成了微博常見詞，還有不少人分享想逃離的心路歷程。

來源：YouTube

自由亞洲電台報導，從事教育工作的許香城，早在2019年香港 爆發「反送中」抗爭，及在香港實施國安法後，已下定決心要移民。當時他屬少數，但近期他發現身邊有不少朋友有同樣的想法。

許香城表示，計畫總趕不及變化，在他開始啟動移民計畫時，剛遇上疫情爆發，沒想過疫情會延續長達三年，更沒想到在疫情封控下，申請工作證明、稅收證明等材料與辦理簽證都難，打亂他移民的腳步。許香城表示，近期封鎖稍微放鬆，會把握時間，盡快辦好手續，希望能在明年帶家人離開中國。

而中高階層紛紛出逃的想法，近期也影響基層民眾，在微博以「逃離」的關鍵字尋找，很容易找到「逃離廣州」、「逃離鄭州」和「逃離上海」等逃離原住地主題。據報導，時事評論員方原表示，過度防控已超出民眾的承受力，導致出現集體盲目逃離的心態，這種城市人口轉移，會打亂生產和經濟發展的步伐。「底層的逃離，他們所帶走的是一些基礎的產業工人，以及一些勞動的技能，所帶來的後果，就是產業工人的有序流動被打亂，產業結構被打亂，經濟有序運轉也就被打亂了。」