跨省流動限制放寬 機票價比十一漲16%

中國放寬防疫後，國內線機票預訂量翻倍增加。圖為中國南方航空的班機。（中新社）

中國多地優化疫情防控措施，同時放寬跨省流動限制，不少機場航班量連續多天增長，機票和火車票預訂量倍增，過去一周以來，機票平均價格也水漲船高，甚至比十一黃金周假期價格上漲16%。反觀國際航班增加，票價雖然仍高，但平均價格持續下降。但據新調查顯示，縱使開放，也難掀「報復性出國」。

地方政府近日陸續調整跨省遊限制，海口、三亞先後發布調整省外來（返）人員的管理措施，不再實施分類管控，外省人員抵達三亞後未滿三天如想進景區或三天堂食，只需按照三亞市常態化核酸（三天一檢），72小時內陰性即可；此前，杭州市、山東省等多地為跨省市流動「鬆綁」，「落地檢」由強制改為「願檢盡檢」自願檢測 。

從需求端看，平台機票預定量明顯增長。去哪兒數據顯示，12月3-4日相較一周前（11月26-27日），廣州進出港機票預訂量均有170%增加；從鄭州 出發的機票預訂量增長兩倍，到達鄭州的機票預訂量增長近四倍。

需求增長帶動機票價格上漲，同程旅行數據顯示，過去一周機票平均價格較上周上漲30%，含稅價達人民幣750元(約107美元)；攜程數據顯示，1日至4日，中國國內機票單程均價（含機建燃油）比上周同期增長15%，比去年同期上升近40%。

與此同時，近一周來火車票預訂量也在同步上漲。鄭州12月3-4日環比前一周末（11月26日-27日）增長1倍，濟南增長三倍，青島增長兩倍，重慶增長7.4倍。去哪兒產品負責人戴龍挺介紹，目前訂票群體中，學生票出票量增長明顯。

在國際航班部分，自10月底開啟冬春航班以來，國際航班持續增開。航班管家數據顯示，第48周（11月28日-12月4日），國際航班架量1001架次，較上周提升10.4%，較去年同期增長35.5%，較2019年同期下降93.5%。

另外，航旅縱橫的最新數據顯示，截至目前，11月出入境航線平均支付票價（不含稅）已跌破萬元，約為8783元，比上月同期下降約18%。