中國明年經濟增長預測 惠譽調降至4.1%

北京和鄭州等地民眾搭乘大眾交通工具時，不再需要出示陰性證明。(歐新社)

國際評級機構惠譽（Fitch）表示，隨各國央行加大力度對抗通膨，加上中國房地產市場前景惡化，因此再度調低2023年全球經濟增長預測，由9月時預計的增長1.7％，下調0.3個百分點至1.4％。惠譽同時調低主要經濟體2023年經濟增長預測，因中國新屋動工復甦緩慢，惠譽下調中國明年經濟增長預測0.4個百分點至增長4.1％。

此外，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤最新報告指出，今年12月和明年第1季初，中國依然存在的部分防疫 管控措施，使消費和服務業活動繼續承壓，出口或將隨著全球需求放緩而走弱。

因此，瑞銀預計今年中國今年第四季和明年第一季GDP增速將保持低迷，原預估今年中國第4季GDP增速增長3.3％或面臨更多下行風險，不過仍維持2023年GDP增速為4.5％預測。

而隨著中國多座城市近日陸續宣布放寬防疫規定，專家估計，防疫措施對中國經濟造成負面影響的程度正在減少，但未來道路將充滿挑戰，因為中國仍未對可能出現的大規模感染疫情 做好準備。

據野村首席中國經濟學家陸挺為首團隊出具的研究報告，該券商的模型顯示，截至5日，中國防疫措施對經濟的負面影響，已從一周前占中國經濟總量的25.1%降至19.3%，自10月初以來首度走降。

但報告中表示，結束清零政策雖令人鼓舞，對市場也相當正面，但中國解封之路料將循序漸進，當中會有崎嶇和痛苦。

中國加速優化調整疫情防控措施，帶動製造業復工復產，河南 省鄭州經開區因企施策，保障企業足量生產、及時出貨。全區工業白名單企業返回工作職位員工已達6.4萬人，員工上班率達95%。