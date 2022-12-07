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中國防疫鬆綁 無症狀與輕症者可「居家隔離」

評／拜登給足台積電面子 綑綁半導體盟友形象劍指北京

為大鬆綁鋪路? 2天4新冠疫苗獲批 官媒：最困難期已過

中國新聞組／北京7日電
中國防疫政策逐漸鬆綁，多地加大力度對民眾特別是老人疫苗接種。圖為廣州市居民6日在一處體育館內排隊等待接種新冠疫苗。（Getty Images）
中國防疫政策逐漸鬆綁，多地加大力度對民眾特別是老人疫苗接種。圖為廣州市居民6日在一處體育館內排隊等待接種新冠疫苗。（Getty Images）

中國昨通報新增2萬7847例本土病例，隨著當局調整防控措施，不再強調「動態清零」。官媒連日釋出訊號，央視引述「權威專家」表示，Omicron變異株導致的肺炎或重症比例較流感還低，致病力明顯減弱；新華社刊文稱，「抗疫最困難時期已經走過」。另外，為大鬆綁鋪路， 兩天四款新冠疫苗獲批。

中國防疫政策不斷調整的同時，不少疫苗也獲得緊急使用或有條件上市的許可。光是12月4日至5日，就有四款新冠疫苗獲批，其中包括一款噴鼻式新冠疫苗，目前中國可使用的疫苗達13款。同時不少治療新冠用吸入劑與口服藥、預防藥物也在獲批開展臨床試驗。而繼北京、上海等地後，深圳5日也宣布引進首批對年長者較為友善的吸入式新冠病毒疫苗，並開設老人接種服務。

值得注意的是，對於全球疫苗技術路線占比較高mRNA新冠疫苗，目前中國有國藥中生復諾健、石藥集團、斯微生物、艾博生物、麗凡達生物、藍鵲生物、康希諾等至少十家企業正在研發，有望加入加強針市場之爭。

此外，政策的鬆綁趨勢也提升了民眾接種新冠疫苗加強針的意願。據財經網報導，從11月30日至12月3日，全國接種新冠疫苗61.2萬劑次，較上周同期增加近一成。

央視新聞昨引述廣州醫科大學附屬第一醫院專家黎毅敏指出，從這波疫情看，中國重症病人的比例不多，經治療很快就恢復。廣州醫科大學黨委書記唐小平也說，Omicron毒株傳播力雖然強了，但毒力明顯減弱。

據中國新聞周刊等媒體統計，目前中國已有近50個城市，調整核酸檢測要求等疫情防控措施。以北京為例，昨起進入商店超市、商務大樓及各類公共場所、機場，可不查驗核酸陰性證明；進入公園、社區（村）也不查驗核酸陰性證明。但對於密閉性公共場所、餐飲內用、健身房等，北京仍要求查驗48小時內核酸陰性證明。

另外，包括北京、山東省、江西省和鄭州、烏魯木齊、杭州、瀋陽等地提出，購買退燒、止咳、抗病毒、抗生素等藥品，不再需要提供核酸陰性證明，也不再需要實名登記。杭州、三亞、山東省等多地也陸續取消跨區移動的「三天三檢」、「落地檢」等要求。

人民日報社旗下健康時報指出，廣州生活、生產秩序逐步恢復已一周，該市多家大型醫院的門診就診人數略有增加，但增勢不是很明顯，整體平穩。

北京持續鬆綁防疫規定，購買退燒、止咳、抗病毒、抗生素等藥品，不再查驗核酸陰性證明...
北京持續鬆綁防疫規定，購買退燒、止咳、抗病毒、抗生素等藥品，不再查驗核酸陰性證明。圖為北京市民排隊購買退燒和感冒藥。（路透）

疫苗 北京 疫情

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