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浙江「誠信奶奶」81歲公司倒閉 擺攤10年還清2077萬債

中國新聞組／北京6日電
陳金英擺攤10年還清2077萬人民幣債務。（取材自上觀新聞）
陳金英擺攤10年還清2077萬人民幣債務。（取材自上觀新聞）

浙江麗水92歲的「誠信奶奶」陳金英，十前因生意失敗欠下2077萬（人民幣，下同，約298.33萬美元），她賣掉廠房和兩套房子後債務還剩130萬。十年間她不申請破產，堅持賣羽絨服還債。直到去年2月，陳奶奶還清欠款，她說希望賣掉剩餘庫存。今年可能是她最後一年賣羽絨服，「我年紀大了，得歇歇了。」

來源：YouTube

上觀新聞報導，陳金英曾是成功的女企業家，退休後辦廠創業生產中老年羽絨服，一度生意火爆。2011年時，81歲的陳金英遭遇公司資金困難，背上巨額債務。為了還債，她賣房、賣廠、擺攤賣羽絨服。有人勸她申請破產規避債務，但老人家堅持賣貨還債，「欠了別人錢是一定要還的。」

陳金英2017年翻看借條。原本厚厚一疊的借條，慢慢變少了。（新華社）
陳金英2017年翻看借條。原本厚厚一疊的借條，慢慢變少了。（新華社）

為了還債，即使在寒冬，當時年過八旬的陳金英每天早上5時多起床，到街上、公園等中老年人經常出現的地方擺攤賣羽絨服，在戶外一待就是一整天，常常被凍得瑟瑟發抖。

為節省支出，陳金英2013年時自己當起縫紉工。（新華社）
為節省支出，陳金英2013年時自己當起縫紉工。（新華社）

十年間，老人的背越來越彎，但守信的她腰桿卻越來越直。有網友坦言，這個故事「看哭」了。從退休後創辦年銷幾千萬元的企業，到經營困難時拒絕申請破產避債，再到耄耋之年仍在街頭擺攤賣羽絨服籌錢，這位奶奶起伏跌宕的一生，每一步都讓人動容。

2021年2月5日，陳金英還清了最後一筆欠款，當時她高興地像個孩子一般，直呼「今年過年真高興啊！」

陳金英2018年還清銀行貸款後，小店門口張貼著大紅色感謝信。（取材自上觀新聞）
陳金英2018年還清銀行貸款後，小店門口張貼著大紅色感謝信。（取材自上觀新聞）

陳金英用十年還清2077萬元債務的故事刷屏之餘，網友想到近年來讓人動容的誠信故事還有不少，例如：湖北黃石農民江新波，種菜、養牛十年，為患癌去世的兒子償還20萬元外債；江蘇如皋68歲的母親從慧玉洗碗八年，還清了兒子意外去世留下的50萬元債務。

有網民說，越是讓人感動的，往往也越是社會稀缺。但是，廣大網民為這些誠信故事點讚，正是希望美好價值支撐前行，讓誠信真正成為中華民族的標尺。

破產 退休

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