我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

揭露推特壓杭特拜登醜聞後 馬斯克：自己很可能被暗殺

吳亦凡被爆生殖器「營養不良」 脫光驗身真實尺寸曝光

經歷120天 神14帶回太空站育種水稻 國際首次

記者林茂仁／綜合報導
種子「出差」 資料來源：大眾日報
種子「出差」 資料來源：大眾日報

神舟14號乘組凱旋，也帶來了來自太空的伴手禮。中國科學院分子植物科學卓越創新中心研究團隊已完成在中國太空站進行水稻和擬南芥育種實驗，這是國際上首次在軌實現水稻從種子到種子全生命周期培養，成功收穫太空水稻種子。

來源：YouTube

中新社報導，中國太空站第三批太空科學實驗樣品12月4日晚隨神舟14號飛船返回艙返回地面，在著陸場交付中科院負責的中國載人航天工程太空應用系統。這批樣品中包括經歷120天全生命周期的水稻和擬南芥種子，並於5日運抵北京確認完好後交付相關實驗科學家。

中科院分子植物科學卓越創新中心介紹說，該中心鄭慧瓊研究團隊承擔中國太空站「微重力條件下高等植物開花調控的分子機理」生命科學項目，國際上首次在軌開展水稻從種子到種子全生命周期培養實驗。同時，基於開花是結種子的前提，研究團隊還利用模式植物擬南芥，系統研究太空微重力對植物開花的影響。

本次在軌實驗共歷時120天，從2022年7月29日注入營養液啟動至11月25日結束，完成擬南芥和水稻種子萌發、幼苗生長、開花結籽全生命周期的培養。實驗期間，航天員在軌進行3次樣品採集，包括9月21日孕穗期水稻樣品採集、10月12日擬南芥開花期樣品採集、11月25日水稻和擬南芥種子成熟期樣品採集。

樣品採集後，開花或孕穗期樣品保存於-80℃低溫存儲櫃中，種子成熟期樣品保存於4℃低溫存儲櫃。按計畫，這些樣品在北京完成相關交接後，將轉運至上海的實驗室中做進一步檢測分析。

鄭慧瓊研究員指出，本次太空項目主要完成三項實驗內容：一是在軌完成水稻從種子萌發、幼苗生長、抽穗和結籽全生命周期的培養實驗並通過獲取圖像進行分析。 二是完成剪株後太空再生稻成功培育並結出成熟的種子（二茬）。 三是在軌完成擬南芥種子萌發、幼苗生長和不同三個生物鐘調控的開花關鍵基因對太空微重力響應的圖像觀察分析並在軌採集了樣品。

研究團隊通過對太空獲取的圖像分析，並與地面對照比較，發現太空微重力對水稻的多種農藝性狀，包括株高、分蘖數、生長速率、水分調控、對光反應、開花時間、種子發育過程以及結實率等產生多方面影響。

鄭慧瓊表示，這次在中國太空站開展的育種實驗已取得多項初步的重要發現，主要包括以下四個方面：一是水稻的株型在太空變得更為鬆散，主要是莖葉夾角變大；矮秆水稻變得更矮，高桿水稻的高度沒有受到明顯的影響。此外，生物鐘控制的水稻葉片生長螺旋上升運動在太空更為凸顯。

二是水稻太空開花時間比地面略有提前，但灌漿時間延長10多天，大部分穎殼不能關閉。此過程受到基因表達的調控，後續將利用返回樣品進一步分析。

 三是在太空進行再生稻實驗並獲得再生稻的種子。這是國際上首次在太空嘗試的再生稻技術，也為太空作物的高效生產提供新的思路和實驗證據。

四是首次對太空生物鐘調控光周期開花的關鍵基因進行研究，發現開花關鍵基因對微重力的響應與地面有明顯的差異，其中在地面提早開花的擬南芥在微重力條件下開花時間也大大延長。相關研究還為今後利用改造開花基因來促進植物適應太空微重力環境提供了新方向，研究團隊後續將進一步利用返回樣品對擬南芥適應太空環境的分子基礎進行深入解析。

圖為劉洋10月在中國空間站舉行的「天宮課堂」展示太空水稻種子。（中通社）
圖為劉洋10月在中國空間站舉行的「天宮課堂」展示太空水稻種子。（中通社）

太空 北京 低溫

上一則

看好解封 大摩上調中國股市評等至加碼

下一則

封控鬆綁但各自為政 方艙有建有拆 跨省市移動仍難

延伸閱讀

神舟14號寒夜著陸 3航天員：回家踏實溫暖

神舟14號寒夜著陸 3航天員：回家踏實溫暖
防禦北韓核武和飛彈 美國太空軍在南韓設置司令部

防禦北韓核武和飛彈 美國太空軍在南韓設置司令部
神15入軌／1站首泊2船 中國太空站接受新考驗

神15入軌／1站首泊2船 中國太空站接受新考驗
搶太空商機 台經濟部工業局辦「國際創投論壇」分享海外媒體與企業

搶太空商機 台經濟部工業局辦「國際創投論壇」分享海外媒體與企業

熱門新聞

知情人士透露，中國前首富、阿里巴巴創辦人馬雲，和他的家人已在東京市中心住了將近六個月。(路透)

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

2022-11-29 18:47
女網紅「微小微」於機場過邊境時，護照被被當場剪掉，在直播時委屈痛哭。（取材自微博）

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

2022-12-01 08:00
趙立堅與太太的生活照。（取材自微博）

痛罵西方霸權的「戰狼」趙立堅 私下小鮮肉照曝光

2022-11-29 21:22
前中共領導人江澤民在位期間，兩岸關係從試探摸索到尖銳對峙，幾度引發台海危機。（路透）

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

2022-11-30 16:53
極少曝光的江澤民夫人王冶坪坐輪椅參與告別式。(取材自央視)

94歲王冶坪坐輪椅悲送江澤民最後一程 習近平夫婦慰問

2022-12-01 22:05
中國國務院聯防聯控機制29日新聞發布會。（央視直播截圖）

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

2022-11-29 03:46

超人氣

更多 >
遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡

遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡
胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手

胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手
哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行

哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行
現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴

現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴
亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀